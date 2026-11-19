F1 ラスベガスGP

ラファエル・カマラ、F2タイトル争いとF1早期デビューで難しい決断迫られる「まずはラスベガスをいい形で終えたい」

F1ラスベガスGPで引き続きハースから参戦するラファエル・カマラ。彼は今季のFIA F2チャンピオンを狙うか、F1に出場し続けるかの判断を迫られている。

Benjamin Vinel Ronald Vording

公開日時: 2026/11/19 22:42

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Rafael Camara, Haas F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

フェラーリの育成ドライバーであるラファエル・カマラは、FIA F2でチャンピオンを争ってシーズンを最後まで戦うか、それともハースからF1に参戦して2026年シーズンを締めくくるか、難しい選択を迫られている。

カマラは今季のF2でポールポジション5回、フィーチャーレース3勝を記録し、ランキング首位に立っている。ただ、レッドブル育成のニコラ・ツォロフも強さを発揮しており、その差は7ポイント。カマラとて安泰とは言えない。

しかしハースがF1メキシコシティGPの金曜日限りで突然エステバン・オコンを更迭したことで、カマラは続くサンパウロGPで、前倒しでF1デビューを果たすことになった。現地時間の11月19日から行なわれるラスベガスGPでも、カマラは引き続きF1に参戦する。

だが難しいのは、F1の最終2戦のカタールとアブダビGPだ。この2戦ではF2も併催される。そのためF2王者を目指すのか、それともF1での経験を積むのか……カマラ、ハース、フェラーリは難しい判断を迫られる。カマラによれば、この決定には「さまざまな人々」が関わることになるという。

「非常に難しい質問だね。どちらも僕にとって非常に重要なことだから」

この状況について尋ねられたカマラは、そう語った。

「F2では、1年を通じてこの瞬間のために取り組んできたわけだし、当然良い形でシーズンを終えたいと思っている。それに今年インヴィクタでF2を戦っていなければ、今の立場にもいなかっただろうし、こうしたチャンスを得ることもなかった。だから、間違いなく特別なことになると思う」

「結局のところ、どちらを選んでも自分の大好きなことをするわけだから、幸せだと思う。ただ、自分にとって難しい決断になるのは間違いない。一方には人生でずっと夢見てきたF1という舞台がある。そしてもう一方には、シーズンを通じて取り組んできたF2があり、それを最後まで戦い抜くという目標があるからね」

「どうなるか見てみよう。まずは今週末に集中して、良い形で終えたい。その後、どうなるのかをうまく整理できればと思う」

Rafael Camara, Invicta Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

なおFIAの規則では、同じ週末にF1とF2の両方に出場することは認められていない。カマラがF2に参戦する場合、ハースとしてはリザーブドライバーの平川亮を起用することになるだろう。

F2タイトルが自身の経歴やキャリアにとってどれほど価値のあるものになるかを尋ねられたカマラは、Motorsport.comに次のようにコメントした。

「そうだね、F2のシーズンを最後まで戦い抜けたら素晴らしいと思う。ジュニアカテゴリーで何を成し遂げたか振り返ったとき、F3とF2の両方でルーキーイヤーにチャンピオンになったなら、とても素晴らしいことだと思う。それだけでなく、優勝し、何かを成し遂げるという経験も、非常に素晴らしいものになるだろうね」

「でも、まだどうなるか分からないし、どうすることになるのかも分からない。さっき言ったように、今は今週末を終えることだけに集中している。その後は間違いなく、話し合うことがたくさんあると思う」

そう語ったカマラ。彼は2度目のF1を、前回よりもはるかに自信を持って迎えられているようだ。サンパウロGPを経てドライバーとして得られたモノについて訊かれると、カマラは次のように語った。

「主な収穫は、チームとの仕事の進め方や、マシンがどんなふうに動くのかを理解できたことだと思う。そうした経験があることで、今週末はずっと落ち着いて臨める。ある意味で、何が起きるのか分かっているからね」

「頭の中で考えなければならないことが少ない状態で週末をスタートできるから、細かい部分や、他のことにもっと集中できるんだ。ブラジルでは、おそらくすべてを同時に学ぼうとしていて、頭が少しオーバーヒートしてしまうような状態だった。だから、今回の経験は間違いなく役に立つよ」

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