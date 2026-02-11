ラルフ・シューマッハー、男性パートナーとの婚約を発表。2024年には同性愛カミングアウト……結婚式は超盛大に？
元F1ドライバーのラルフ・シューマッハーが、パートナーとの婚約を発表した。
Ralf Schumacher
写真：: Kym Illman (Getty Images)
元F1ドライバーで現在は解説者も務めているラルフ・シューマッハーが、パートナーとの婚約を発表した。
シューマッハーはパートナーのエティエンヌ・ブスケ＝カサーニュとの交際を、2024年7月に認めた。すでに3年間の交際を経ていたふたりだが、昨年10月にシューマッハーは次のようにSNSへ投稿していた。
「今日はとても特別な日だ。人生の愛とほぼ24時間を一緒に、3年間過ごしている。人生においてこれほど強く愛情に満ちた関係を築けるのは素晴らしいことだ」
ふたりはあまり公の場に出ることなく交際を続けてきたが、この度婚約を発表した。Instagramで彼らは次のようにコメントを寄せた。
「ラルフ・シューマッハーとそのパートナー、エティエンヌ・ブスケ＝カサーニュが結婚することをお知らせする」
「多くの温かい祝福をいただけてとても嬉しく思っている。ラルフとエティエンヌはこれ以上の個人的な詳細についてはコメント控えさせてもらう。そしてプライバシーの尊重をお願いしたい。理解のほどをお願いしたい」
またシューマッハーの元妻、コーラさんもふたりのことを祝福している。
「（現在のパートナーの）スティーヴンと私は、ラルフとエティエンヌの幸せを心から願っています」とBuild紙が伝えた。
なお同紙に対し、ふたりは5月にフランスのサン・トロペで3日間にわたる結婚式を計画しているとも語っているが、まだ確定はしていないようだ。
シューマッハーは1997年から2007年にかけてのF1キャリアでグランプリ6勝を挙げた。ジョーダン、ウィリアムズ、トヨタなどで走り、通算27回の表彰台、6回のポールポジション、329ポイントを記録している。
記事をシェアもしくは保存
ミック・シューマッハーのインディカーテスト挑戦に叔父のラルフ「正直、あまり理解できない」
最強だったレッドブルの凋落にガッカリ……ラルフ・シューマッハー「今季最大の失望だ」と評価
米中対立が周冠宇のキャデラック加入に水を差す？ 元F1ドライバーは“スポンサー持ち込みが困難”と指摘
最新ニュース
レッドブルF1、2月21日にサンフランシスコでデモ走行。ドライブするのは角田裕毅「皆さんの前で轟音を響かせるのが楽しみです！」
アストンマーティン新車AMR26、ニューウェイの構想は2024年からスタート！「ガーデニング休暇中に生まれた哲学を貫いた」
マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」
小松礼雄とグロージャンにとって大きな学びとなった、2012年の鈴鹿……「彼をうまく助けることができなかった」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。