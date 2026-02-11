本文へスキップ

F1

ラルフ・シューマッハー、男性パートナーとの婚約を発表。2024年には同性愛カミングアウト……結婚式は超盛大に？

元F1ドライバーのラルフ・シューマッハーが、パートナーとの婚約を発表した。

Lydia Mee
編集:
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

写真：: Kym Illman (Getty Images)

　元F1ドライバーで現在は解説者も務めているラルフ・シューマッハーが、パートナーとの婚約を発表した。

　シューマッハーはパートナーのエティエンヌ・ブスケ＝カサーニュとの交際を、2024年7月に認めた。すでに3年間の交際を経ていたふたりだが、昨年10月にシューマッハーは次のようにSNSへ投稿していた。

「今日はとても特別な日だ。人生の愛とほぼ24時間を一緒に、3年間過ごしている。人生においてこれほど強く愛情に満ちた関係を築けるのは素晴らしいことだ」

　ふたりはあまり公の場に出ることなく交際を続けてきたが、この度婚約を発表した。Instagramで彼らは次のようにコメントを寄せた。

 

「ラルフ・シューマッハーとそのパートナー、エティエンヌ・ブスケ＝カサーニュが結婚することをお知らせする」

「多くの温かい祝福をいただけてとても嬉しく思っている。ラルフとエティエンヌはこれ以上の個人的な詳細についてはコメント控えさせてもらう。そしてプライバシーの尊重をお願いしたい。理解のほどをお願いしたい」

　またシューマッハーの元妻、コーラさんもふたりのことを祝福している。

「（現在のパートナーの）スティーヴンと私は、ラルフとエティエンヌの幸せを心から願っています」とBuild紙が伝えた。

　なお同紙に対し、ふたりは5月にフランスのサン・トロペで3日間にわたる結婚式を計画しているとも語っているが、まだ確定はしていないようだ。

　シューマッハーは1997年から2007年にかけてのF1キャリアでグランプリ6勝を挙げた。ジョーダン、ウィリアムズ、トヨタなどで走り、通算27回の表彰台、6回のポールポジション、329ポイントを記録している。

