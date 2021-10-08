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/ F1トルコFP1：首位はハミルトン、“ホンダF1”特別カラーのフェルスタッペンが2番手で追う、角田はトラブルもあり18番手
F1 / トルコGP ニュース

F1トルコFP2速報：ハミルトンがFP1に続きトップタイム、好調続くフェラーリ2番手、角田は11番手

F1第16戦トルコGPのフリー走行2回目が行なわれ、ルイス・ハミルトン（メルセデス）がセッショントップタイムを記録。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は11番手だった。

F1トルコFP2速報：ハミルトンがFP1に続きトップタイム、好調続くフェラーリ2番手、角田は11番手

　F1第16戦トルコGPのフリー走行2回目が行なわれ、FP1に引き続きルイス・ハミルトン（メルセデス）がセッショントップに立った。ハミルトンのタイムは1分23秒804だった。

　2番手につけたのは、1分23秒970とトップから0.166差でシャルル・ルクレール（フェラーリ）。3番手にハミルトンの僚友バルテリ・ボッタスが並んだ。

　今シーズン末にF1を去るホンダに敬意を表し特別カラーリングをマシンに施しているレッドブル・ホンダ勢は、セルジオ・ペレスが1分24秒373で4番手。5番手マックス・フェルスタッペンを上回った。

　アルファタウリ・ホンダの角田裕毅はトップから1.078秒差の1分24秒882で11番手。9番手のチームメイトのピエール・ガスリーから0.126秒差と迫ってみせた。

 
 

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順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 United Kingdom ルイス ハミルトン 30 1'23.804     229.306
2 Monaco シャルル ルクレール 29 1'23.970 0.166 0.166 228.853
3 Finland バルテリ ボッタス 31 1'24.214 0.410 0.244 228.190
4 Mexico セルジオ ペレス 28 1'24.373 0.569 0.159 227.760
5 Netherlands マックス フェルスタッペン 27 1'24.439 0.635 0.066 227.582
6 United Kingdom ランド ノリス 24 1'24.525 0.721 0.086 227.350
7 Spain フェルナンド アロンソ 21 1'24.660 0.856 0.135 226.987
8 France エステバン オコン 26 1'24.672 0.868 0.012 226.955
9 France ピエール ガスリー 32 1'24.756 0.952 0.084 226.730
10 Italy アントニオ ジョビナッツィ 29 1'24.796 0.992 0.040 226.623
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