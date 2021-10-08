F1トルコFP2速報：ハミルトンがFP1に続きトップタイム、好調続くフェラーリ2番手、角田は11番手

F1第16戦トルコGPのフリー走行2回目が行なわれ、FP1に引き続きルイス・ハミルトン（メルセデス）がセッショントップに立った。ハミルトンのタイムは1分23秒804だった。

2番手につけたのは、1分23秒970とトップから0.166差でシャルル・ルクレール（フェラーリ）。3番手にハミルトンの僚友バルテリ・ボッタスが並んだ。

今シーズン末にF1を去るホンダに敬意を表し特別カラーリングをマシンに施しているレッドブル・ホンダ勢は、セルジオ・ペレスが1分24秒373で4番手。5番手マックス・フェルスタッペンを上回った。

アルファタウリ・ホンダの角田裕毅はトップから1.078秒差の1分24秒882で11番手。9番手のチームメイトのピエール・ガスリーから0.126秒差と迫ってみせた。