F1トルコFP2速報：ハミルトンがFP1に続きトップタイム、好調続くフェラーリ2番手、角田は11番手
F1第16戦トルコGPのフリー走行2回目が行なわれ、ルイス・ハミルトン（メルセデス）がセッショントップタイムを記録。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は11番手だった。
F1第16戦トルコGPのフリー走行2回目が行なわれ、FP1に引き続きルイス・ハミルトン（メルセデス）がセッショントップに立った。ハミルトンのタイムは1分23秒804だった。
2番手につけたのは、1分23秒970とトップから0.166差でシャルル・ルクレール（フェラーリ）。3番手にハミルトンの僚友バルテリ・ボッタスが並んだ。
今シーズン末にF1を去るホンダに敬意を表し特別カラーリングをマシンに施しているレッドブル・ホンダ勢は、セルジオ・ペレスが1分24秒373で4番手。5番手マックス・フェルスタッペンを上回った。
アルファタウリ・ホンダの角田裕毅はトップから1.078秒差の1分24秒882で11番手。9番手のチームメイトのピエール・ガスリーから0.126秒差と迫ってみせた。
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|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ルイス ハミルトン
|30
|1'23.804
|229.306
|2
|シャルル ルクレール
|29
|1'23.970
|0.166
|0.166
|228.853
|3
|バルテリ ボッタス
|31
|1'24.214
|0.410
|0.244
|228.190
|4
|セルジオ ペレス
|28
|1'24.373
|0.569
|0.159
|227.760
|5
|マックス フェルスタッペン
|27
|1'24.439
|0.635
|0.066
|227.582
|6
|ランド ノリス
|24
|1'24.525
|0.721
|0.086
|227.350
|7
|フェルナンド アロンソ
|21
|1'24.660
|0.856
|0.135
|226.987
|8
|エステバン オコン
|26
|1'24.672
|0.868
|0.012
|226.955
|9
|ピエール ガスリー
|32
|1'24.756
|0.952
|0.084
|226.730
|10
|アントニオ ジョビナッツィ
|29
|1'24.796
|0.992
|0.040
|226.623
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