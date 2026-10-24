F1 アメリカGP

レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」

クリスチャン・ホーナーは、レッドブル・フォード・パワートレインズPUが初勝利を挙げた後、レッドブルの株主たちから感謝を伝えられたという。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/10/24 8:37

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写真：: Bryan Bedder / Getty Images

レッドブルの元チーム代表であるクリスチャン・ホーナーは、マレーシアで行なわれたF1バーレーンGPの後、レッドブルの株主から電話があったことを明かした。

ホーナーはレッドブルがジャガーを買収してF1参戦をスタートした当初から20年にわたってチームを率いた。彼が2025年7月に解任されてローレン・メキーズと交代するまで、レッドブルはドライバーズタイトル8回、コンストラクターズタイトル6回を獲得した。

それだけでなく、エンジンのカスタマーという立場からパワーユニット（PU）製造者に転身するにあたってもホーナーは大きな役割を果たした。これは当時のパートナーであったホンダが2021年末をもってF1から撤退したことを受けたものだった。レッドブルは昨年までホンダ製PUを使い続けることができたが、新レギュレーションが導入された今季からフォードと共同開発した自社製PUで戦っている。

今季開幕時は苦戦していたレッドブルだが、第16戦バーレーンGPではマックス・フェルスタッペンのドライブによってついに今季初勝利を記録。レッドブル・フォード・パワートレインズとしての初勝利を手にした翌週、フェルスタッペンはシンガポールGPでも勝利して2連勝を達成した。

ホーナーはニューヨークで行なわれた英Autosportのビジネスイベントで次のように語った。

「我々はシャシー側では成功を収めることができたが、次にはエンジン側でも同じことができるのかという課題がやってきた」

「2020年にホンダが撤退を発表した後、我々にはエンジンが必要となった。そこで、レッドブル・パワートレインズというスタートアップ企業を立ち上げた。優秀な人材を集め、人々にチャンスと機会を与え、そして彼らに権限を委ね、限界に挑戦するという従来と同じ哲学を採用した」

「このエンジンが開発され、今年こうして結果を出している姿を見られたことを、心から誇りに思っている」

ホーナーの貢献はレッドブルからも認められており、前述の通り彼は株主から電話を受けることになった。

「そこに至るまでにどれほどの努力が注ぎ込まれ、どれだけの涙や汗が詰まっているのかを知っているだけに、感謝の言葉をもらえたのはうれしいことだった」とホーナーは言う。

「関わったすべての人たちにとって、本当に素晴らしい成果だった。16回目の挑戦でグランプリ初優勝……どんな状況でも、それを成し遂げるのは非常に難しいことだ」

「連絡をくれた株主、そして感謝の言葉を伝えてくれた（レッドブルCEOの）オリバー・ミンツラフの両者にも非常に感謝している。15ヵ月前に彼から受けた電話とは、ずいぶん違うものだったけどね」

ホーナーが言及しているのは、自身の解任につながった電話のことだ。レッドブルの共同創業者ディートリッヒ・マテシッツが亡くなった後、ホーナーの立場は次第に不安定になっていた。

ホーナーはフェルスタッペン陣営から支持を得られず、レッドブルの大株主であるチャルーム・ユーウィッタヤーを含むユーウィッタヤー家からの支持も失いつつあった。それでも、解任の知らせについては「かなり突然で、非常に厳しいものだった」と振り返っている。

「状況が変わりつつあるとは感じていた」とホーナーは言う。

「何事も永遠に同じままではいられない。創業者であるディートリッヒ・マテシッツが2022年末に残念ながら亡くなった後、会社が進化し、変化していくことは避けられなかった」

「ディートリッヒこそがレッドブルそのものだった。彼がすべてを動かす原動力であり、重要な決断はすべて彼が下していた。そんな人物の後任を務めることなど、当然ながら不可能だ」

「会社全体が進化し、その課題に取り組むなかで、必然的に状況は変わっていった。本社により多くの権限を取り戻そうという動きがあり、それは、我々がレッドブル・レーシングとミルトンキーンズで享受してきた自律性とは相容れないものだった」

「我々が進んでいた道とは、本質的に異なる方向へと進んでいたんだ。そして、状況が変化していることを感じ取ることができた。それが正しいか間違っているかという話ではなく、単に違っていたということだ。そしてそうした変化が、我々が長年にわたってこれほど多くの成功を収めてきた理由であるとは、少なくとも私には思えなかった」

「だから、必然的に終わりを迎えることになったんだ」

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