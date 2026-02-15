本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

最強ドゥカティ、今年もエンジンは2024年型！？「90％以上が、2年前と同じだ」

MotoGP
MotoGP
最強ドゥカティ、今年もエンジンは2024年型！？「90％以上が、2年前と同じだ」

現行パワーユニット規則に3つの大きな問題点アリ！？　マクラーレン代表が指摘「この問題に早急に対処すべき……安全上の問題もある」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
現行パワーユニット規則に3つの大きな問題点アリ！？　マクラーレン代表が指摘「この問題に早急に対処すべき……安全上の問題もある」

「子供の頃から、日本のレース界に憧れていました」韓国人ドライバー、リ・ジョンウがスーパーGTデビューへ。日本語は独学ながら超ネイティブ

スーパーGT
スーパーGT
「子供の頃から、日本のレース界に憧れていました」韓国人ドライバー、リ・ジョンウがスーパーGTデビューへ。日本語は独学ながら超ネイティブ

GAINER、自社製フェアレディZをついに2台体制に拡充。導入3年目は空力、サスペンション共に強化……2台目は鋭意製作中

スーパーGT
スーパーGT
GAINER、自社製フェアレディZをついに2台体制に拡充。導入3年目は空力、サスペンション共に強化……2台目は鋭意製作中

ダ・コスタ、巧みな戦略で2024年以来の優勝。日産ローランド3位｜フォーミュラE第5戦ジェッダE-Prix

フォーミュラE
フォーミュラE
Jeddah ePrix II
ダ・コスタ、巧みな戦略で2024年以来の優勝。日産ローランド3位｜フォーミュラE第5戦ジェッダE-Prix

ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

スーパーGT
スーパーGT
ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言
F1 Bahrain Pre-Season Testing

レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

レッドブルは、競争力のあるパッケージを用意することで、マックス・フェルスタッペンが現行レギュレーションについて抱えている不満を解消してくれることを期待している。

Stuart Codling Ronald Vording
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Mark Thompson / Getty Images

　レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、今季から導入される新レギュレーション下のマシンについて、痛烈に不満を訴えている。レッドブルとしては素晴らしいマシンを提供することで、その想いが解消されることを期待している。

　今季のF1マシンは、エネルギーマネジメントがこれまで以上に重視されることとなり、ドライビングスタイルが昨年までとは一変する。テストやシミュレーターでの作業を通じて、ドライバーたちはその新しいスタイルに慣れる作業に勤しんでいるところだ。

　しかし、そのスタイルに不満を訴えているドライバーもいる。その筆頭がフェルスタッペンだ。フェルスタッペンは「ドライブしていて楽しくない」とか、「ステロイドを投与したフォーミュラEみたい」などど、批判的な発言を繰り返している。

　フェルスタッペンの想いはかなり本気のようで、今年のマシンは「僕がF1を長く続けるための助けにならないことは確かだ」とも語っている。もしそうなれば、フェルスタッペンは早々にF1を引退することになるかもしれない。

　フェルスタッペンは以前から、F1へのモチベーションが薄れつつあることを度々語ってきており、GT3マシンでのレースに挑む準備も進めている。今回のことがその後押しとなってしまう可能性も十分にある。

　しかしチームとしては、おいそれとチャンピオン経験者を手放すわけにはいかない。しかも、レッドブルが手塩にかけて育ててきたフェルスタッペンならなおさらだ。そのためにレッドブルとしてできることは、フェルスタッペンにできるだけ速いマシンを与え、勝利を重ねる手助けとすることだけだ。

「彼を満足させることが、私の目標ではない」

　レッドブルのテクニカルディレクターであるピエール・ワシェはそう語った。

「レースに勝てば、彼を喜ばせることができる。私とチームの仕事は、彼が上位で戦えるだけのツールを確実に提供することだ。レギュレーションそのもの、そしてこのレギュレーションによってマシンのデザインがどうなるか、そしてマシンのフィーリングがどうなるかは、我々の管轄外だ」

「これはFIAにおける議論であり、我々も参加することはできるが、我々の主な目的や焦点は、マシンをより良くすることだ」

Pierre Wache, Technical Director Red Bull Racing

Pierre Wache, Technical Director Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

　つまりワシェは、フェルスタッペンにF1引退を思いとどまらせるのは、FIAの仕事だと言っているのだ。

　レッドブルにできること、それは勝てるマシンを作ることだけだ。しかしRB22が勢力図のどこに位置付けられるかは不明だ。なぜなら、おそらくほとんど全てのチームが、自分たちのペースを隠しているはずだからだ。

　メルセデス勢は、現時点でのベンチマークはレッドブルであると公言している。彼らは、圧縮比に関する問題で槍玉に挙げられており、その矛先を別に向けようという意図もあるかもしれない。

　しかしワシェは、そのメルセデスの主張を真っ向から否定する。

「なんとも言えない」

　レッドブルの現状のパッケージについて尋ねられたワシェはそう語った。

「我々はベンチマークではない。フェラーリ、メルセデス、マクラーレンというトップ3チームが我々の前にいるのは明らかだ」

「我々の分析によれば、我々は後れを取っているようだ。しかしライバルと比較して、我々の立ち位置について語るのは難しい。各チームの走行プラン、燃料のレベル、パワーのレベルなど、状況によって判断が難しいからだ。現時点ではそれ（レッドブルが4番目だということ）が我々の分析だ。正直に言って、間違っている可能性もある。我々はその分析にあまり時間をかけず、改善することに集中しようとしている」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 現行パワーユニット規則に3つの大きな問題点アリ！？　マクラーレン代表が指摘「この問題に早急に対処すべき……安全上の問題もある」
More from
Stuart Codling

アロンソ、ホンダPU搭載のアストンマーティンAMR26で初走行「マシンの反応は良好だ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
アロンソ、ホンダPU搭載のアストンマーティンAMR26で初走行「マシンの反応は良好だ」

F1バルセロナテスト2日目は雨。フェラーリとレッドブルの2チームだけが走行のさみしい1日に

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1バルセロナテスト2日目は雨。フェラーリとレッドブルの2チームだけが走行のさみしい1日に

厳戒態勢のF1シェイクダウンテスト初日、何が起こったのか？　7チームが走行、新参キャデラックとアウディにトラブル

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
厳戒態勢のF1シェイクダウンテスト初日、何が起こったのか？　7チームが走行、新参キャデラックとアウディにトラブル
More from
マックス フェルスタッペン

アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

エンジン圧縮比に揺れるメルセデスは「弱いふり」して騙そうとしてる？　フェルスタッペンが批判

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
エンジン圧縮比に揺れるメルセデスは「弱いふり」して騙そうとしてる？　フェルスタッペンが批判

王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」
More from
レッドブル

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

レッドブルは4番手チーム……テスト順調も中の人は悲観的？　「現状では我々は後れを取っている」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルは4番手チーム……テスト順調も中の人は悲観的？　「現状では我々は後れを取っている」

フェルスタッペン、止まらない2026年F1マシンへの不満……シミュレータにも乗りたくない！？「僕がF1を続けるモチベーションにはならない」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
フェルスタッペン、止まらない2026年F1マシンへの不満……シミュレータにも乗りたくない！？「僕がF1を続けるモチベーションにはならない」

最新ニュース

レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルが新世代F1に不満抱えるフェルスタッペンに対してできること「勝てるマシンを提供することだけ……彼を満足させられるかは別の話」

最強ドゥカティ、今年もエンジンは2024年型！？「90％以上が、2年前と同じだ」

MotoGP
MGP MotoGP
最強ドゥカティ、今年もエンジンは2024年型！？「90％以上が、2年前と同じだ」

現行パワーユニット規則に3つの大きな問題点アリ！？　マクラーレン代表が指摘「この問題に早急に対処すべき……安全上の問題もある」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
現行パワーユニット規則に3つの大きな問題点アリ！？　マクラーレン代表が指摘「この問題に早急に対処すべき……安全上の問題もある」

「子供の頃から、日本のレース界に憧れていました」韓国人ドライバー、リ・ジョンウがスーパーGTデビューへ。日本語は独学ながら超ネイティブ

スーパーGT
SGT スーパーGT
「子供の頃から、日本のレース界に憧れていました」韓国人ドライバー、リ・ジョンウがスーパーGTデビューへ。日本語は独学ながら超ネイティブ