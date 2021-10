レッドブル代表、最終局面でフェルスタッペンの前方に現れた周回遅れに一喜一憂「ピットウォールに緊張が走った」

F1第17戦アメリカGPで、ルイス・ハミルトン(メルセデス)の追走を振り切り勝利を飾ったマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)。ただ、レッドブルのチーム代表を務めるクリスチャン・ホーナーは、ふたりの差が1秒に詰まったレースの最終局面で彼らの前に周回遅れのミック・シューマッハー(ハース)が現れたことで、フェルスタッペンがハミルトンに抜かれるのではないかと恐れていたという。

周回遅れには後方から速いマシンが近づいていることを意味するブルーフラッグが振られ、進路を直ちに譲らなくてはならない。しかし、シューマッハーは複数のコーナーで走行ラインに留まった。これによりホーナーはDRS圏内でオーバーテイクし得る距離までハミルトンが近づいてしまうのではないかと心配したのだ。

ただ、フェルスタッペンは結果的に残り2周の最終コーナー手前でシューマッハーに進路を譲られただけでなく、彼の後方1秒圏内でDRS検知ゾーンを通ったため、最終ラップに入るホームストレートでDRSを作動させてハミルトンとのギャップをキープすることに成功した。

当時を振り返りホーナーはこう語った。

「周回遅れまで戦略に組み込むのはとても難しいことだ」

「ユウキ(角田裕毅/アルファタウリ・ホンダ)とミック・シューマッハーの後ろで多くのタイムを失った。最終セクター全体で彼(シューマッハー)がマックスの前に留まったから、勝利を失うことになるのではと考えた」

「でも運良く、ホームストレートでDRSを使えたことで、ターン1でマックスは少し安堵できた。ただ、確実にピットウォールのスタッフに緊張が走った」

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images