え？ペナルティ撤回？？　レッドブル代表、モナコGPの再審請求結果に「混乱している」

レッドブルのローレン・メキーズ代表は、F1モナコGPのピエール・ガスリー（アルピーヌ）へのペナルティが撤回され、3位表彰台を取り戻したことについて見解を語った。

モナコGPでは複数のドライバーに対してピットレーン速度違反の疑いでペナルティが科された。大半のドライバーはレース中にペナルティを消化したが、ガスリーはそうではなかったため、タイムペナルティがレース後に加算された。

その結果、ガスリーは3番手でチェッカーを受けるも7位へと降着し、レッドブルのアイザック・ハジャーが3位に繰り上がった。

ただレース後にアルピーヌが再審を請求。当時スチュワードが利用不可能だった新しい証拠として、ピットレーン入口における速度計測方法に不備があったことが示された結果、ガスリーはピットレーン速度違反を犯していなかったと認められ、ペナルティの撤回が決定。ガスリーは3位を取り戻した。ただ他に同じペナルティを受けたチームは再審請求をしていなかったため、他のドライバーのペナルティは撤回されなかった。

この裁定のあと、マクラーレンとレッドブルは控訴の意思を示し、メルセデスも弁護士と対応を協議していることを明らかにした。マクラーレンとレッドブルは、ガスリーのペナルティが消えたことで一時は繰り上がった順位を再び落とすことになった上、メルセデスはジョージ・ラッセルが同様のピットレーン速度違反とそれを消化できなかったことによるドライブスルーペナルティを受けたことで、レースを台無しにしてしまった。

「まず第一に、アイザックにはモナコでやり遂げた初表彰台を楽しんでほしいと思う。彼はあそこで本当に素晴らしいレースをしたんだ」

メキーズ代表は連戦で迎えたバルセロナ・カタルニアGPでSky Sportsにそう語った。

「我々が少し混乱しているのは、表彰台を失ったとか獲得したとか、そういうことではない。混乱している理由は、結局のところ、それが“控訴不可能なペナルティ”だからだ」

「レース中にはその控訴不可能なペナルティを受けたマシンと戦っており、その状況に応じて自分たちのレース戦略や戦い方も調整しているんだ」

「実際にレース中にペナルティを消化したマシンもあった。チームとして何を考え、そして自分たちの競争上の立場を守ろうとするにしても、レース終了時点で結果について明確さが確保されていることがファンのためにも非常に重要なことだと思う」

なおスチュワードは当該の再審請求の裁定において、次のような認識を示している。

「ペナルティを受けた他のマシンについては、一部が実際にペナルティを消化しており、残念ながらそれがレース戦略や最終結果に影響を及ぼしたことを認識している。これらの違反が本当に存在したのかという疑問は残るだろう。しかし、スチュワードには、すでに消化されたペナルティを取り消す権限を与える規則は存在しない」