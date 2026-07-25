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レッドブル「やるべきことが山積み」ハンガリーGP初日は大差つけられる苦しいスタートに

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レッドブル「やるべきことが山積み」ハンガリーGP初日は大差つけられる苦しいスタートに

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F1 ハンガリーGP

レッドブル「やるべきことが山積み」ハンガリーGP初日は大差つけられる苦しいスタートに

レッドブルのテクニカルディレクターは、F1ハンガリーGPの初日を終えてかなり厳しい状況にあると認め、「やるべきことが山積み」と語った。

Ronald Vording
Ronald Vording
公開日時:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

　レッドブルのテクニカルディレクターを務めるピエール・ワシェは、F1ハンガリーGPで期待していたようなパフォーマンスを発揮できず、非常に厳しい状況にあると認めた。

　レッドブルはハンガリーGPに向けてはシルバーストンやスパ・フランコルシャンほどには、パワーユニットの電動面の弱点が露呈しにくいコースだと考えていたため、直近のレースより良いパフォーマンスを発揮できることを期待していた。

　しかし、金曜日のプラクティスは厳しい内容となった。路面コンディションの影響もあったが、両ドライバーともRB22のバランスに不満を訴えた。

　マックス・フェルスタッペンはFP2でトップタイムを記録したルイス・ハミルトン（フェラーリ）から約0.7秒遅れ、アイザック・ハジャーも1秒以上離される結果となった。

「やるべき仕事はたくさんある。我々は本来いるべき位置にも、目指している位置にもいない」

　FP2のあと、ワシェはそう語った。

「ドライバーたちはマシンバランスに満足していない。明らかに、金曜日の時点ではこのサーキットはグリップがかなり低い。それに加えて路面のバンプがマシンバランスを乱している。この点について多くの作業が必要だ」

　バンプや縁石への対応は、ここ数年レッドブルの弱点となっており、ワシェも今季序盤に、この“アキレス腱”は完全には解消されていないと認めていた。

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

「驚くことに、このマシンはかなり硬いセッティングで走らなければならない」とワシェは言う。

「セットアップの適正範囲が非常に狭い。そして昨年のグラウンドエフェクトカーで抱えていた問題を、今年もほぼ同じ形で抱えている。ここは我々が改善しなければならない課題だ」

　またフェルスタッペンは初日に、シートの不具合とダウンシフトの感覚が良くないと不満を訴えていた。ワシェはどちらも解決が不可能な問題ではなく、土曜日までには対処する必要があると説明した。

「シートの問題はまだ解決していない。ダウンシフトについても、確実に修正しなければならない。両方ともだ」

　レッドブルはこうした課題への対応だけでなく、純粋なパフォーマンス向上も求められている。特にフェラーリとの差を縮める必要があり、ワシェはメルセデスと同様、今週末の最有力候補はフェラーリだと見ている。

「予想どおりだ。ここではフェラーリがいくつかのコーナーで最速になると考えていたが、特に一発の速さで優位に立っていると思う」

「ロングランがどうかは様子を見ていく必要があるが、ここで倒すべき相手はフェラーリだ」

　FP2をトップから1.071秒差の6番手で終えたハジャーは、ハンガリーGP初日が今シーズンで最も厳しいセッションのひとつだったと振り返っている。それでもFP1では、2日目以降に向けて参考となる収穫もあったという。

「今季で最も難しい金曜日のひとつだった。コンディションはとても難しく、路面はバンピーで、タイヤにもブレーキにも厳しかった」

　ハジャーはそう語る。

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Liam Fabre

「FP2ではマシンのフィーリングが少し後退してしまった。FP1の方が全体的には良かったと思う。ロングランのペースはかなり良かったけれど、一発の速さが足りなかった」

　レッドブルは2日目に向けてセットアップを見直す予定だが、ハジャーは風向きが変わる可能性があるため、最適化は簡単ではないと指摘した。現行世代のF1マシンは風の影響を非常に受けやすいからだ。

「僕たちがやることはすべて風を考慮する必要があるんだ。もし風が強くなれば、どんなにセットアップ変更をしてもそれがプラスになるとは限らないからだ」

「明日のコンディションを見て判断する必要がある。いくつかアイデアはあるけれど、もし風が強ければ難しい一日になるだろう」

　レッドブルにとってハンガリーGP初日最大の収穫は、フェルスタッペンが2度トラブルに遭遇したあと、問題を特定して改良した回転式リヤウイングが正常に機能したことだった。

「現時点では正常に作動している」とワシェは説明した。

「ファクトリーでは大規模な試験を実施し、リヤウイングの安全性に問題がないことを確認した。そこは非常に重要だったし、今日も問題は何も起きなかった」

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