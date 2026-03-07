フェルスタッペン、レッドブルの”劣勢”に驚きなし「トップに立つにはまだやるべきことがある」
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1オーストラリアGP初日を終え、「やるべきことがたくさんある」と語った。
Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Mark Thompson / Getty Images
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1開幕戦オーストラリアGP初日の走行を終えて、レッドブルの序列が低いことは驚きではないと語った。
FP1では3番手だったフェルスタッペンだが、FP2では6番手。トップだったマクラーレンのオスカー・ピアストリからは0.637秒遅れ。4番手だったフェラーリのルイス・ハミルトンとも0.316秒差だった。
これはプレシーズンテストの結果と近しいモノであり、レッドブルはバーレーンでの6日間の走行で”4番目のマシン”だと自認していたため、フェルスタッペンは現在のパフォーマンスにそれほど驚いていない。
「プレシーズンはかなり順調だった」と、フェルスタッペンは金曜日の走行後に語った。
「確かに、学ぶことが多かったと思うが、調子は良く、多くのラップを走ることができている。だから、これ以上うまくいけばよかったと思うようなことは、実際にはほとんどない」
「しかし、パフォーマンスの面では分からない。先頭に立つにはまだやるべきことがたくさんあると思うが、これもまた予想していたことだ」
フェルスタッペンにとっては、電子制御ボックスのトラブルによってFP2最初の25分間を走れなかったことも助けにならなかった。また、ターン10出口のランオフエリアに飛び出し、マシンからパーツが飛び散ったシーンもあった。
F1の新時代においてエネルギー管理が重要になる中、メルセデスに挑戦できるか、そしてアルバート・パークのようなパワーに敏感なトラックでどれだけの実力が発揮できるかと問われると、フェルスタッペンはこう答えた。
「どうなるか見てみよう。あまり気にしていないよ」
「とにかくベストを尽くすだけだ。前にも言ったように、僕たちは前向きで、これまでの成果に満足している。しかし、本当に上位で戦いたいのであれば、もっと速く走らなければならないことも分かっている。だから、その点に取り組んでいく」
2026年F1マシンにかなり批判的なフェルスタッペンだが、この日も動じることなく「もしショッピングカートでレースをしなくてはならないなら、ショッピングカートの限界までドライブするよ」と付け加えた。
