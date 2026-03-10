ハジャーのレッドブルデビューは「素晴らしい週末」とチーム代表が称賛。ついにセカンドシート問題解決か？
レッドブルのローレン・メキーズ代表は昇格後初レースを戦ったアイザック・ハジャーの走りっぷりを称賛している。
Isack Hadjar, Red Bull Racing
写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
2026年シーズンからレッドブルに昇格したアイザック・ハジャー。開幕戦オーストラリアGPはマシントラブルでリタイアとなったが、そこまでの走りをチーム側が称賛している。
ハジャーはオーストラリアGPでは予選で3番グリッドを確保。レーススタート直後には、先頭争いにも加わる力強い走りで、序盤は上位に食らいつくパフォーマンスを示した。
こういった走りぶりは、近年レッドブルのセカンドシートで苦しんできたドライバー達とは対照的なモノと言える。そのため、レッドブルはついに適切なドライバーを見つけたのではなかいかと期待が高まっている。
特にハジャーは、プレシーズンテストで複数のメカニカルトラブルに見舞われ、十分な走行距離を稼げなかったにもかかわらず、こうしたパフォーマンスを見せた。
そしてチーム代表のローレン・メキーズ代表は、ハジャーのパフォーマンスを称賛した。
「彼は素晴らしい週末を過ごした」
「テストでは走行距離がかなり限られていたし、不運もあった。しかしここメルボルンでは、金曜日のFP1の最初のラップからすでに良いペースを見せていた」
「2台でテストプログラムを分担し、より多くのデータを集めることができた。そして彼は予選に臨み、この新ルールでの初めての予選にもかかわらず完璧にやり遂げた」
「（予選では）マシンを3番手に導いた。おそらく土曜日に達成できる最高の位置だったはずだ」
「本当に称賛に値する。（スタート時に）バッテリーが充電されていないことに気がつくまでは、今日は素晴らしいスタートを決めるところだった。そしてペースを考えれば、マクラーレン勢と戦えるだけの速さはあったと思う」
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
マシントラブルがなければハジャーがメキーズ代表の言うようにマクラーレン勢と戦っていたかもしれない。チームメイトのマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は20番グリッドスタートから、終盤には5位のランド・ノリスにプレッシャーをかけるまでに至っていたことからも、そう考えられる。
こうした初戦の内容から、レッドブルにとってハジャーの起用は良い兆候を示していると言える。
ただし、レーススタート時にバッテリーが十分に充電されていなかった問題は、レッドブルの2台ともに発生していた。また同様の問題はメルセデスでも起きていたものの、メルセデスは最終的に1-2フィニッシュを達成している。
メキーズ代表はこの点について、チーム側の責任を認めた。
「その状況を避けるのは我々の責任だ」
「フォーメーションラップ中のバッテリーの充電と放電の方法に関する制約に引っかかった。もしこの問題に引っかかったのが我々だけなら、それは単に我々が十分な仕事をしていなかったということだ」
「基本的にフォーメーションラップでは、ブレーキやタイヤを温めるために加速、ブレーキ、加速、ブレーキという通常とは異なる操作を行う必要がある」
「その結果、レーススタート時に必要なバッテリー残量を確保できない状態に陥ってしまった」
「そのため、最初の1周でバッテリーを回復させる必要があった。当然ながら、それはまったく楽しい状況ではなかった」
