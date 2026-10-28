F1 アメリカGP

レッドブル、ホンダとの決裂も噂されるアストンマーティンへのPU供給交渉を完全否定「真剣な話し合いをしているチームはひとつもない」

レッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズは、他のF1チームにパワーユニットを供給する可能性について、真剣な協議は行なわれていないと明かした。これには、噂されているアストンマーティンも含まれているという。

Alex Harrington

編集: 2026/10/28 2:32

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

写真：: Jayce Illman / Getty Images

アストンマーティンが、パフォーマンスが上がらないことを理由に使用するパワーユニット（PU）をホンダから変更するための検討を進めており、実際にレッドブル・パワートレインズと交渉を行なったという報道がなされた。しかしレッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズは、アストンマーティンを含む他のF1チームと、PU供給に関する真剣な協議を行なっていないと明言した。

アストンマーティンは新レギュレーションが施行された今シーズンから、ホンダのワークスPUを手に入れ、躍進が期待された。しかし蓋を開けてみると大苦戦。その原因はPUにあるとも、シャシーにあるとも言われている。そのため一部報道では、アストンマーティンがレッドブルと接触し、PU供給に関する交渉をスタートさせたのではないかと伝えられている。

レッドブルは今季から、フォードの支援を得て自社で開発したPU（レッドブル・パワートレインズ／RBPT）の使用を始めた。苦戦必至という下馬評であったが、FIAの調査によればエンジンのパフォーマンスは全PUメーカー中最高と判定され、マックス・フェルスタッペンの手により早くも2勝を挙げている。ライバルチーム、しかもカスタマーPUを使うチームがこのレッドブルのPUに興味を示すのは必然だろう。

アメリカGPで取材に応じたメキーズ代表は、確かに興味を示しているチームは存在するものの、PUを供給するつもりはないと語った。

「エンジンの性能に関しては、望まないほど多くの好意的な報道を受けた。そしてそのことで、多くのチームからの注目を確かに集めた」

メキーズ代表はそう語る。

「他のチームにエンジンを供給するために、誰かと真剣な話し合いをしているかという問いに関して、答えはノーだ。まだその準備ができていないと感じている。今後5年間、計画が確定しているかということに関しても、答えはノーだ。今後5年で何が起きるかはわからないが、PUの改良、そしてマシンへの統合性能の向上に向けて、我々にはまだすべきことがたくさんある。

メキーズ代表曰く、RBPTの誰もが、現在のPUが完成系であるとは考えていないと言う。

「RBPTの中で、今のエンジンが完璧だと思っている人は誰ひとりとしていないだろう。それは喜ばしいことだよ」

「ドライバビリティに関して改善できることは山ほどあり、必ず改善えきると確信している」

そしてメキーズ代表は、PUとシャシーを完璧に連携させることこそ、レッドブルが自社でPUを開発することにした最大の理由だと語った。

「自社製PUを使う主な理由のひとつは、シャシーとPUを完璧に統合させ、パフォーマンス上での優位性を引き出すことだ。それが、我々のチームの全員が目指していることだ」

なおアストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックも、PU供給に関する交渉のためにレッドブルと接触したことを完全に否定。ホンダとのパートナーシップは強固であると主張した。

「我々にはホンダという長期的なパートナーがいる。ホンダは今週末に500戦目を迎えた。そして我々が初優勝を手にする時にも、きっと同じパートナーといることだろう」

クラックはそう語った。

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