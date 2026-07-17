レッドブル、ベルギーGPは回転リヤウイングの使用を中止。トラブル連発受け改善作業に集中へ

レッドブルはF1ベルギーGPではリヤウイングを回転式ではなく従来型のモノへ戻す事がわかった。

2026年シーズンにフェラーリが最初に導入した回転するリヤウイング。マカレナウイングとも呼ばれるこの新機軸は、より空気抵抗を減らすことを目的としたモノだ。

そして次に、同様に回転するリヤウイングを投入したのはレッドブルだった。ただ両チームのウイングは、その動き方が異なっている。

フェラーリのリヤウイングは、フラップ前端が一旦上方を向く形で回転するのに対し、レッドブルは反対方向へ回転する仕組みとなっている。鉄棒に例えると、フェラーリのフラップは逆上がり方向、レッドブルのフラップは前周り方向に回転する形だ。

そしてレッドブルの回転リヤウイングはトラブルも引き起こしてきた。オーストリアGPの予選ではウイングが適切に閉じなかったことが原因でマックス・フェルスタッペンがクラッシュ。さらにイギリスGPでも同様の事象が発生して、フェルスタッペンはグラベルにスタックし、リタイアとなってしまった。

フェルスタッペンは不具合が相次いでいることを「非常に危険」だと表現した。

そうした流れの中で迎えたベルギーGPで、レッドブルはウイングを従来型に戻すことがわかった。フェルスタッペンもメディアデーの木曜日に、「古いタイプに戻して、最新型がまた使えるようになる時期を見極めていく」とコメントしている。

Motorsport.comの調べでは、レッドブルとしては依然として回転リヤウイングを可能な限り早く実戦の場に戻したいと考えているようだ。そのため現在はフェルスタッペンに“危険”と評されたウイングの問題を解決するために、ファクトリーで改善作業を進めている。

なお相次ぐトラブルを受け、FIAはレッドブルとフェラーリ両チームのリヤウイングを調査している。

ただレッドブルが安全性と信頼性の問題から従来型への変更を余儀なくされているのに対し、フェラーリは自らのコンセプトに自信を示しているとみられる。同チームのシステムはこれまで一度も不具合を起こしておらずうまく機能している。長期間にわたるテストと開発を経て投入されたものだからだろう。

また他チームではマクラーレンが回転リヤウイングの開発に取り組んでいることが分かっている。当初はオーストリアGPでテストが行なわれるはずだったが、さらなる開発が必要と判断し、実戦投入を見送っている。