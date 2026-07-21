レッドブル、ラッセルやアントネッリ発掘したメルセデス育成の立役者を獲得か。　ヘルムート・マルコの後任に据える

Motorsport.comの入手した情報によると、メルセデスの若手ドライバー育成プログラム責任者であるグウェン・ラグルーが、レッドブルに加入し、同様の役職を担うようだ。

F1には、ほとんど注目を浴びることなく、数々の成功物語を陰で支えている人々がいる。グウェナエル・ラグルーも、まさにその一人だ。

ラグルーは2016年からメルセデスのジュニアドライバー育成プログラムを率い、ジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリを発掘・育成。2人をF1のワークスチームへ送り出した実績は、メルセデス育成プログラムの成功を象徴するものとなっている。

Motorsport.comの取材によると、ラグルーはメルセデスを離れ、レッドブルで同様の役職に就任する見込みだ。正式な着任時期は現時点では明らかになっておらず、関係者はいずれもコメントを控えている。

ラグルーはカートドライバーとしてモータースポーツのキャリアをスタートし、その後ラリーへ転向。やがて自身の経験をドライバー育成やマネジメントへ生かす道を選び、若手の才能を見抜き育てる手腕で高い評価を築いた。

フリーランスとして活動した後、2011年に当時ロータスF1代表だったエリック・ブーリエに招かれ、チームのジュニアプログラム責任者に就任。この時期にはエステバン・オコンやアレクサンダー・アルボンをプログラムへ迎え入れた。その後、2016年にメルセデスへ移籍した。

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

メルセデスでラグルーに与えられた最初の任務は、ジョージ・ラッセルを説得し、BMWワークスから提示されていたDTM参戦のオファーを断らせ、メルセデスの支援を受けながらフォーミュラカーの道を歩み続けさせることだった。

この決断は、結果的にラッセルのキャリアを大きく左右する重要な転機となった。

その後も、ラグルーは数々の有望株を発掘していく。その代表例がアントネッリだ。ラグルーは、まだ11歳だったイタリア人の少年に才能を見出した。しかし当時のメルセデス内部では、これほど若いドライバーへ投資することに懐疑的な声もあり、その起用は大きな賭けでもあった。

ラグルーの獲得は、若手育成プログラムの再編を進めるレッドブルにとって極めて重要な補強となる。

過去25年間、レッドブルの育成部門はヘルムート・マルコが率い、多くのグランプリウイナーや世界王者を輩出してきた。一方で近年は、以前ほどの成功を収められていない時期も続いていた。

ラグルーの加入は、そうした状況を変えるための大きな一手とみられる。レーシングブルズのF1シートという強力な育成の場をはじめ、レッドブル・グループが持つ豊富なリソースは、今後モータースポーツ界でも屈指の評価を受けるタレントスカウトの一人であるラグルーの手に委ねられることになる。