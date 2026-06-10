何かが壊れちゃうよ！　満身創痍のマシンで表彰台を獲得したハジャー。無線でヒートアップも「気持ちは分かる」とメキーズ代表

F1モナコGPで3位表彰台を獲得したレッドブルのアイザック・ハジャー。ただその道のりは平坦なものではなく、レース中には様々なトラブルに見舞われたことで、彼らしい感情的な無線を飛ばすこともあった。

具体的にハジャーのマシンにどんなトラブルが起きていたのか当初は明らかになっていなかったが、レッドブルRB22のステアリングを握るハジャーが問題を抱えていることは、その無線でのやり取りから明白であった。ハジャーはジュニアカテゴリー時代から無線で熱くなることで知られているが、今回も見慣れた光景が中継映像に映し出された。

チームから、自身が20周目に報告していたパワーとエンジンブレーキの問題について調査している旨を報告されたハジャーは、ちょうどメルセデスのジョージ・ラッセルに背後からプレッシャーをかけられて苛立っていたのか、「このままだと何かがぶっ壊れそうだ」「もっと早く調べてくれよ！」と声を荒げた。

苦労の末3位でチェッカーを受け、落ち着きを取り戻して「なんてことだ、なんでこんなに大変な思いをしないといけないんだ」とため息をついたハジャー。その後、赤旗中の違反に関する審議もお咎めなしとなり、正式にレッドブル加入後初となる表彰台が確定した。

レース後、彼は次のように述べた。



「正直、みんなが思っている以上に多くの問題に直面していた。全然楽じゃなかったよ」

「エンジンのトラブルもあったし、ドライバビリティの問題もあったし、とにかくマシンがすごく扱いにくかった。最初のスタートは良かったけど、2回目の（赤旗後の）スタートはパワーがなかった。最終スティントでもエンジンに苦しんでいたけど、チームは素早く対応してくれてなんとか持ち直せた。本当に疲れたよ」

こういったトラブルについて、レッドブルのチーム代表ローレン・メキーズはこう説明した。

「我々はレースのかなり早い段階から、このマシンが抱える複数の問題と戦っていた。エンジンパワーを大きく失っていて、それがエネルギーマネジメントなどに大きな影響を及ぼしたのは想像に難くない。彼にとっては本当に厳しい状況だった」

「シケインでランオフエリアに飛び出した後、その問題はさらに深刻になったが、それでも彼は生き残り、最終的に3位を守りきった」

またメキーズは昨年途中まで姉妹チームのレーシングブルズで代表を務めていたため、同じく昨年レーシングブルズに所属していたハジャーの気質をよく理解している。レース中に見られた無線での感情的な発言についてmotorsport.comが尋ねると、メキーズは彼の苛立ちは理解できるものだと述べた。

「マシンに乗っているドライバーが、何が起きているのかを正確に把握するのは非常に難しい」

「今回の場合も、彼はどれだけエンジンパワーを失っているのか正確には分からなかった。ICE（内燃エンジン）の出力低下が、パワーユニットのマネジメントに与える影響は非常に大きい」

「彼の気持ちは理解できる。彼はなんとかマシンを壊さず走り切り、チームもマシンが壊れないようにさまざまな変更点を無線で伝え続けた。ここで頻繁にスイッチを変えながら走るのは決して楽なことではないが、それでもうまくやり遂げた。経験を積めば、こうした会話のボリュームも徐々に減っていくだろう」

またハジャーにとって今回のモナコGPは、FP1でのクラッシュで厳しいスタートを切ったが、決勝では乱戦をしっかり生き残って好結果を手にした。モナコのようなテクニカルコースでは自信を築くことが極めて重要な中、メキーズ代表はハジャーがクラッシュからしっかり立ち直ったことを賞賛した。

「チームは彼のマシンを修復し、FP2で走らせるという素晴らしい仕事をした。彼はそれに応える形で、気持ちをリセットし、自信を取り戻した」

「FP2ではすぐにはうまくいかなかったが、FP3を通して調子を上げ、最終的には非常に力強い予選パフォーマンスを見せてくれた」