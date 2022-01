ダニエル・リカルド、功績と慈善活動が評価され、オーストラリア勲章のメンバーに名を連ねる

Listen to this article

F1ドライバーのダニエル・リカルドは、”競技者およびアンバサダーとして、地域社会やモータースポーツに多大な貢献をした”として、2022年のオーストラリア勲章のメンバーとなった。

今回の叙勲は、リカルドのスポーツでの功績と、モータースポーツ・オーストラリアが運営する草の根活動「リカルドズ・レーサーズ」を含む一連の慈善活動の両方が評価されたものだ。

オーストラリア勲章は、4つのレベル(うちひとつは現在廃止)とメダルで構成されており、リカルドが今回受勲されたのは、AM(a Member of the Order of Australia)となる。

昨年はトビー・プライスやマーク・ウェーバー、ジャック・ブラバムなども叙勲を受けている。

今年はリカルドに加え、車いすテニス界のスターであるディラン・アルコット、NBA選手のパティ・ミルズ、オーストラリア女子サッカー代表のサム・カーなど、各スポーツ界のスターが名を連ねている。