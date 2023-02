F1村に入りたければ少なくとも『817億円』払うんだな！　参入希望のアンドレッティへ、既存チームが莫大な金額を要求か

Listen to this article

Listen to this article

2022年にF1参入の意思を明らかにした米アンドレッティ・オートスポート。既存F1チームはアンドレッティ参入によるエントリーフィーが「少なすぎる」とも主張していたが、現在はその金額を少なくとも6億ドル(約817億円)まで引き上げようとする動きがあるようだ。

彼らのF1参戦計画は昨年から公になってきたが、なかなかF1チームの賛同は得られていない。それは大手自動車メーカーであるゼネラルモーターズ(GM)傘下のキャデラックとの提携が明かされた後も大きくは変わっていない状況にある。

既存チーム側が反発を見せている一因が、アンドレッティの新規参戦が実現した場合に既存チームへ対する配当金などが少なくなることだ。現在の規定では、そういった収入減少を補うという目的も含む2億ドル(約270億円)のエントリーフィーが定められているが、F1人気が急騰している今の情勢では「不十分」といった声も上がっている。

motorsport.comが掴んだ情報によると、既存の10チームは前述のエントリーフィーを3倍……6億ドル(約817億円)以上に引き上げることを要求しているという。

そして、あるチーム代表のひとりが語ったところによると、この6億ドルという金額は“最低額”だというのだ。また、この6億ドルという金額は、アウディによるザウバー買収にかかる金額を反映しているものだとも言われている。

この莫大なエントリーフィーが設定された場合、アンドレッティといえども現在のF1参戦プランを再考せざるをえなくなる可能性はあるだろう。

その場合、興味深いオプションとなってくるかもしれないのが、アルファタウリの存在だ。レッドブルの姉妹チームであるアルファタウリだが、最近になってチームの将来に関する検討がなされていることが明らかとなり、イギリスへの移転や売却も選択肢にあると見られている。

Could an AlphaTauri deal prove an attractive alternative for Andretti?

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images