F1 メキシコシティGP

メルセデス、新パッケージのポテンシャルはまだ解放できず？ ラッセル「最適な領域からかなり外れている」

ジョージ・ラッセルは、メルセデスがメキシコでのマシンバランス調整に苦戦していることを認めつつも、予選前に解決策を見つけられると自信を持っている。

Juanjo Sáez

公開日時: 2026/10/31 11:11

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George Russell, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルは、メキシコシティGP初日の走行を終え、マシンバランスに疑問をいだいている。チームがまだ新しいパッケージのポテンシャルを最大限に引き出せていないと認めた一方で、予選までに解決策を見つけられると期待している。

メキシコシティGPの舞台であるエルマノス・ロドリゲス・サーキットは、コーナーを攻略するために求められる空力特性によって、独特の課題をつきつけられるサーキットだ。ラッセルは、ダウンフォースの管理方法が異なるため、このコースへの適応はカレンダー上の他のレースとは異なると説明した。

「メキシコに来るのはいつも難しい。ほとんどのレースでは中程度のダウンフォースで走るけど、ここでは最大ダウンフォースに切り替えることになる」とラッセルは語った。

一方で、他のサーキットで「ストレートモード」を使用するようになったことで、各チームがメキシコに持ち込むマシンの基準も変わったと指摘。メルセデスにとって金曜日が特に悪い一日だったわけではないと考えている。

「今はすべてのサーキットでストレートモードを使っているから、基本的にどこでも高いダウンフォースで走っている。だから、ここに来ても新たに何かがあるわけではない。だから、相対的な変化は例年より大きくなっているけど、そうだね、悪い一日ではなかった」

ラッセルは、フェラーリが週末のスタートで優位に立っているように見えることも隠さなかった。シャルル・ルクレールはフリー走行2セッションでともにトップタイムを記録。パワーユニットの挙動やダウンフォースの管理が重要となるサーキットで、フェラーリの好調ぶりを裏付けた。

メルセデスにとって最大の懸念は、自分たち自身のパフォーマンスにある。ラッセルは、チームがセパンで投入した新パッケージのポテンシャルを最大限に引き出す方法をまだ理解しきれておらず、バランスの問題によってドライバーが望むフィーリングを得られていないと考えている。

「フェラーリは非常に強そうだったし、週末を前に予想していたとおりの展開だった」

「僕たちはまだ新しいパッケージを完全には使いこなせていないと思う。克服するのに苦労しているバランス面の制約がいくつかあることが分かっている。現時点では、キミ（チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリ）も僕もおそらく最適な領域からかなり外れている。マレーシアで見られた状況と似ているね」

マシンのフィーリングを取り戻すための解決策について尋ねられると、ラッセルはマシンバランスの改善を挙げた。

「単純にバランスの問題だ。コーナーでのバランスが望んでいる状態ではないし、マシンのセットアップも理想どおりではない。だから、少し作業が必要になる」

「明日までに、また望んでいる状態に戻せることを願っている」

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