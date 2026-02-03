本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

MotoGP
MotoGP
マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

IndyCar
IndyCar
初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

ウイリアムズのシェイクダウンテスト欠席理由は、新車のデザインを”時代遅れ”にしないため？　ボウルズ代表証言「走れた方がよかったけど」

F1
F1
Williams launch
ウイリアムズのシェイクダウンテスト欠席理由は、新車のデザインを”時代遅れ”にしないため？　ボウルズ代表証言「走れた方がよかったけど」

EXGEL MAXチャンプの2026年開催スケジュールが決定。今年は全3大会6レースに拡大

EXGEL MAXチャンプ
EXGEL MAXチャンプ
EXGEL MAXチャンプの2026年開催スケジュールが決定。今年は全3大会6レースに拡大

あなたは評論家？　ハースのオコンが2026年の勢力図を大胆予想「4チームが上位にいる。我々はそこから少し遅れてるね……判断するのは早いかもだけど」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
あなたは評論家？　ハースのオコンが2026年の勢力図を大胆予想「4チームが上位にいる。我々はそこから少し遅れてるね……判断するのは早いかもだけど」

「セナやマンセルが走っていた時のような荒々しさがない」解説者ブランドル、エネルギー管理勝負となる新時代F1を懸念

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
「セナやマンセルが走っていた時のような荒々しさがない」解説者ブランドル、エネルギー管理勝負となる新時代F1を懸念
F1 Mercedes launch

テスト好調受け、ラッセルがタイトル最有力候補に浮上！　「断じるのはちょっと早すぎる」と本人冷静

メルセデスがバルセロナでのシェイクダウンを最も好調な形で終えたことを受け、ジョージ・ラッセルは現在2026年F1タイトルの最有力候補と見られている。

Ed Hardy Filip Cleeren
公開日時:
優先ソースとして追加する
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Mercedes AMG

　F1の2026年シーズンは、最初のテストでメルセデスが最も好調な形で終えたことから、ジョージ・ラッセルがタイトル最有力候補だと囁かれているが、彼はまだ初期のテストに過ぎないと慎重だ。

　2026年シーズンはシャシーとパワーユニット（PU）の両方でレギュレーション変更があるため、チームの勢力図に変化があると予想されている。

　そして1月末にバルセロナ-カタルニア・サーキットで行なわれたテストを経て、有力候補だと目されているのがメルセデスだ。彼らは2014年にV6ハイブリッド（=パワーユニット）時代に移ったときも圧倒的な強さを見せていたため、今年も同じように強いのではないかと言われていたが、シェイクダウンテストですでに安定感を示していたことで、メルセデスへの期待が高まった。

　バルセロナテストでメルセデスは全チーム中最多の500周を走行。アンドレア・キミ・アントネッリはこの段階でレースシミュレーションまで実施している。エンジニアリングディレクターのアンドリュー・ショブリンも「これ以上ない3日間のテストだったと言えると思う」と語っている。

　こうした背景から、2025年にランキング4位という自身最高のシーズンを送り、多くの人々からマックス・フェルスタッペンに次ぐ最良のドライバーと評価されたラッセルが、今年のタイトル候補最右翼に躍り出ている。

　ただラッセルはまだ2度のバーレーンテストが残っている今の段階ではタイトルについて考えるには早すぎるとして、ライバルを警戒していると話した。

「まだ3日間しかこのマシンを走らせていないし、本当に初期段階だ。でも少なくとも“ひどい車”には見えない。そこは嬉しいことだ」

　2月2日に行なわれたメルセデスのローンチイベントで、ラッセルはそう語った。

Russell enters his eighth season and looks set to finally contend for his maiden title

Russell enters his eighth season and looks set to finally contend for his maiden title

Photo by: Mercedes AMG

「正直に言えば、こうした初期段階では、本当に悪い車であれば早い段階でそのネガティブな点がはっきり見えるものだ。でも、そうではなさそうだ。それでもチャンピオンシップを制するマシンかどうかを断じるには、まだあまりにも早すぎる」

「ライバルの一部、特にレッドブルのパワーユニットについてはかなり驚かされた。彼らがまったくの新体制であることを考えると非常に印象的だし、信頼性もあったようだ」

「だから彼らには敬意を表したい。僕たちも非常に信頼性の高いテストができたけれど、この車が期待に応えてくれるかどうかは様子を見る必要がある」

　それでもラッセルにとって、2026年シーズンはチーム加入時の2022年とは大きく異なる状況だ。グラウンドエフェクトを重視した2022年レギュレーションでメルセデスは非常に予測しづらく、ポーパシングも激しいマシンとなり、立て直しに苦しんだことで王座からは遠ざかる時期が続いた。

　2026年にメルセデスは、ドライビングしやすいクルマを作り上げたとラッセルは考えている。

「2022年にポーパシングを予想していた者は人はいなかった。だから現時点ですべてを断定することはできない。でも僕らがバルセロナテストをポジティブな感触で終えた理由は、マシンが予想どおりの反応を示したからなんだ」と、ラッセルは言う。

「マシンの空力について見ている数値はシミュレータで見ているものと一致しているし、その挙動もシミュレータで感じるものと一致している。これはチームとして2021年以来ほとんど経験していなかったことだよ」

The no sidepod W13 which ended Mercedes dominance

The no sidepod W13 which ended Mercedes dominance

Photo by: Alessio Morgese

「今はチェックしたい項目をひとつひとつ確認している状況だ。でもライバルを過小評価することはできない。さっき話したけど、レッドブルのパワーユニットは初年度は基準に達しないのではないかという話も多かったけど、ここまで見た限りでは彼らは確実にやり遂げている」

「フェラーリのパワーユニットも信頼性が高そうだ。彼らは今回のテストで僕らと大差ないラップ数だったし、フェラーリPUを使うハースもかなり周回を重ねていた。だから実際厳しい戦いになる可能性がある。とはいえ今回の自分たちの内容には満足してるよ」

　そう語るラッセルだが、彼は自分自身がF1のチャンピオンを狙えるドライバーという自負は持っている。

　2026年タイトル本命という評価について訊かれた際、ラッセルは次のように語った。

「正直に言えば、それを聞いても特に何も感じなかった」

「以前から言っているように、僕はチャンピオンシップを争う準備ができていると感じているからね。その評価があろうとなかろうと、自分のアプローチは一切変わらない」

「チームとともに非常にハードに取り組んでいる。ここにいる全員がこの新レギュレーションを最大限活かすために全力を尽くしている。この挑戦には本当にワクワクしているんだ。新しいマシンへの適応、エネルギーマネジメントの仕組み、バッテリーの回生、ブーストシステムやオーバーテイクモード、アクティブエアロなど、多くのことを非常に短期間で学ぶ必要があって、とても大きなチャレンジだからね」

「素早く学んでいくべきことがたくさんある。でも僕はそこからアドバンテージを得られると感じているし、自分自身とチームに自信を持っている」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず
次の記事 アストンF1、2026年マシンの開発は4ヵ月遅れだった！？　風洞テストの遅れで「開発ギリギリ」とニューウェイ明かす
More from
Ed Hardy

テスト好調メルセデスのアントネッリ、19歳で迎える2年目は王者を狙う！　一方ウルフ代表慎重「彼にとって良い1年にはなるだろうが……」

F1
F1
Mercedes launch
テスト好調メルセデスのアントネッリ、19歳で迎える2年目は王者を狙う！　一方ウルフ代表慎重「彼にとって良い1年にはなるだろうが……」

バルセロナテスト不参加のウイリアムズ、まだ挽回の希望はある？「バーレーンで必要なことは確実に遂行できる」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
バルセロナテスト不参加のウイリアムズ、まだ挽回の希望はある？「バーレーンで必要なことは確実に遂行できる」

レッドブル初の自社エンジン、フェルスタッペンの評価は？　「まだやるべきことはかなりある」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
レッドブル初の自社エンジン、フェルスタッペンの評価は？　「まだやるべきことはかなりある」
More from
ジョージ ラッセル

3日で500周走破！　順調すぎるメルセデス、バルセロナテスト終え「バーレーンに大きな自信を持って向かう」とアントネッリ

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
3日で500周走破！　順調すぎるメルセデス、バルセロナテスト終え「バーレーンに大きな自信を持って向かう」とアントネッリ

テスト初日から順調なメルセデス、同等の走行距離稼いだライバルにビックリ？　「F1界が進化している。2014年とは全然違うね！」とラッセル

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
テスト初日から順調なメルセデス、同等の走行距離稼いだライバルにビックリ？　「F1界が進化している。2014年とは全然違うね！」とラッセル

メルセデスとの契約交渉が遅れた原因！？　ラッセルが希望した条件とは「FIAに相談した方がいいかも……」

F1
F1
メルセデスとの契約交渉が遅れた原因！？　ラッセルが希望した条件とは「FIAに相談した方がいいかも……」
More from
メルセデス

新規則PUに疑惑の目向けられるメルセデス。困惑のウルフ代表がライバルに皮肉連発「うまくいかない言い訳を探し始めているのかな？」

F1
F1
Mercedes launch
新規則PUに疑惑の目向けられるメルセデス。困惑のウルフ代表がライバルに皮肉連発「うまくいかない言い訳を探し始めているのかな？」

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

メルセデス、2026年は単独でのF1セーフティカー／メディカルカー供給に。同社のSC登場30周年

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
メルセデス、2026年は単独でのF1セーフティカー／メディカルカー供給に。同社のSC登場30周年

最新ニュース

MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

MotoGP
MGP MotoGP
セパンテスト
MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

F1
F1 F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

MotoGP
MGP MotoGP
マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

IndyCar
Indy IndyCar
初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」