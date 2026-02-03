テスト好調受け、ラッセルがタイトル最有力候補に浮上！ 「断じるのはちょっと早すぎる」と本人冷静
メルセデスがバルセロナでのシェイクダウンを最も好調な形で終えたことを受け、ジョージ・ラッセルは現在2026年F1タイトルの最有力候補と見られている。
George Russell, Mercedes
写真：: Mercedes AMG
F1の2026年シーズンは、最初のテストでメルセデスが最も好調な形で終えたことから、ジョージ・ラッセルがタイトル最有力候補だと囁かれているが、彼はまだ初期のテストに過ぎないと慎重だ。
2026年シーズンはシャシーとパワーユニット（PU）の両方でレギュレーション変更があるため、チームの勢力図に変化があると予想されている。
そして1月末にバルセロナ-カタルニア・サーキットで行なわれたテストを経て、有力候補だと目されているのがメルセデスだ。彼らは2014年にV6ハイブリッド（=パワーユニット）時代に移ったときも圧倒的な強さを見せていたため、今年も同じように強いのではないかと言われていたが、シェイクダウンテストですでに安定感を示していたことで、メルセデスへの期待が高まった。
バルセロナテストでメルセデスは全チーム中最多の500周を走行。アンドレア・キミ・アントネッリはこの段階でレースシミュレーションまで実施している。エンジニアリングディレクターのアンドリュー・ショブリンも「これ以上ない3日間のテストだったと言えると思う」と語っている。
こうした背景から、2025年にランキング4位という自身最高のシーズンを送り、多くの人々からマックス・フェルスタッペンに次ぐ最良のドライバーと評価されたラッセルが、今年のタイトル候補最右翼に躍り出ている。
ただラッセルはまだ2度のバーレーンテストが残っている今の段階ではタイトルについて考えるには早すぎるとして、ライバルを警戒していると話した。
「まだ3日間しかこのマシンを走らせていないし、本当に初期段階だ。でも少なくとも“ひどい車”には見えない。そこは嬉しいことだ」
2月2日に行なわれたメルセデスのローンチイベントで、ラッセルはそう語った。
Russell enters his eighth season and looks set to finally contend for his maiden title
Photo by: Mercedes AMG
「正直に言えば、こうした初期段階では、本当に悪い車であれば早い段階でそのネガティブな点がはっきり見えるものだ。でも、そうではなさそうだ。それでもチャンピオンシップを制するマシンかどうかを断じるには、まだあまりにも早すぎる」
「ライバルの一部、特にレッドブルのパワーユニットについてはかなり驚かされた。彼らがまったくの新体制であることを考えると非常に印象的だし、信頼性もあったようだ」
「だから彼らには敬意を表したい。僕たちも非常に信頼性の高いテストができたけれど、この車が期待に応えてくれるかどうかは様子を見る必要がある」
それでもラッセルにとって、2026年シーズンはチーム加入時の2022年とは大きく異なる状況だ。グラウンドエフェクトを重視した2022年レギュレーションでメルセデスは非常に予測しづらく、ポーパシングも激しいマシンとなり、立て直しに苦しんだことで王座からは遠ざかる時期が続いた。
2026年にメルセデスは、ドライビングしやすいクルマを作り上げたとラッセルは考えている。
「2022年にポーパシングを予想していた者は人はいなかった。だから現時点ですべてを断定することはできない。でも僕らがバルセロナテストをポジティブな感触で終えた理由は、マシンが予想どおりの反応を示したからなんだ」と、ラッセルは言う。
「マシンの空力について見ている数値はシミュレータで見ているものと一致しているし、その挙動もシミュレータで感じるものと一致している。これはチームとして2021年以来ほとんど経験していなかったことだよ」
The no sidepod W13 which ended Mercedes dominance
Photo by: Alessio Morgese
「今はチェックしたい項目をひとつひとつ確認している状況だ。でもライバルを過小評価することはできない。さっき話したけど、レッドブルのパワーユニットは初年度は基準に達しないのではないかという話も多かったけど、ここまで見た限りでは彼らは確実にやり遂げている」
「フェラーリのパワーユニットも信頼性が高そうだ。彼らは今回のテストで僕らと大差ないラップ数だったし、フェラーリPUを使うハースもかなり周回を重ねていた。だから実際厳しい戦いになる可能性がある。とはいえ今回の自分たちの内容には満足してるよ」
そう語るラッセルだが、彼は自分自身がF1のチャンピオンを狙えるドライバーという自負は持っている。
2026年タイトル本命という評価について訊かれた際、ラッセルは次のように語った。
「正直に言えば、それを聞いても特に何も感じなかった」
「以前から言っているように、僕はチャンピオンシップを争う準備ができていると感じているからね。その評価があろうとなかろうと、自分のアプローチは一切変わらない」
「チームとともに非常にハードに取り組んでいる。ここにいる全員がこの新レギュレーションを最大限活かすために全力を尽くしている。この挑戦には本当にワクワクしているんだ。新しいマシンへの適応、エネルギーマネジメントの仕組み、バッテリーの回生、ブーストシステムやオーバーテイクモード、アクティブエアロなど、多くのことを非常に短期間で学ぶ必要があって、とても大きなチャレンジだからね」
「素早く学んでいくべきことがたくさんある。でも僕はそこからアドバンテージを得られると感じているし、自分自身とチームに自信を持っている」
記事をシェアもしくは保存
3日で500周走破！ 順調すぎるメルセデス、バルセロナテスト終え「バーレーンに大きな自信を持って向かう」とアントネッリ
テスト初日から順調なメルセデス、同等の走行距離稼いだライバルにビックリ？ 「F1界が進化している。2014年とは全然違うね！」とラッセル
メルセデスとの契約交渉が遅れた原因！？ ラッセルが希望した条件とは「FIAに相談した方がいいかも……」
新規則PUに疑惑の目向けられるメルセデス。困惑のウルフ代表がライバルに皮肉連発「うまくいかない言い訳を探し始めているのかな？」
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」
メルセデス、2026年は単独でのF1セーフティカー／メディカルカー供給に。同社のSC登場30周年
最新ニュース
MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！ 最速はホンダのミル
オコン、アクティブエアロに不満アリ？ 「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」
マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」
初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。