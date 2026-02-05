激しいタイトル争い大歓迎！ ラッセル、フェルスタッペンとの対決熱望「正々堂々と戦い、勝利を掴みたい」
メルセデスのジョージ・ラッセルは、タイトル争いの最有力候補だという評価に満足しているが、その相手がマックス・フェルスタッペンであることを熱望している。
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
写真：: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images
メルセデスのジョージ・ラッセルは、2026年のF1チャンピオン争い有力候補としてシーズンに臨むが、レッドブルのマックス・フェルスタッペンとの戦いを熱望している。
F1は今年、新しいレギュレーションを導入し、車両は完全に一新される。勢力図が大きく変わる可能性もあるが、そんな中でも有力視されているのがメルセデスだ。
2014年のパワーユニット（PU）初導入後から圧倒的な強さを見せたメルセデスは、コンストラクターズタイトル8連覇を達成。2022年から2025年までのグラウンドエフェクト時代は苦しんだが、先週バルセロナで行なわれたシェイクダウンでの順調ぶりを考えると、メルセデスのエースであるラッセルは今年のタイトル争い最有力候補と言えるだろう。
一方、昨年はマクラーレンのランド・ノリスに敗れドライバーズタイトル5連覇こそならなかったものの、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが現役最強ドライバーだという評価は揺らいでいない。
そのためラッセルもフェルスタッペンを強烈に意識しているようだ。レッドブルは今季から自社製PUを投入。当然ながら、そのPUがいきなりメルセデスを凌駕するとは考えにくいため、レッドブルとフェルスタッペンがタイトル争いを展開するかどうか疑問符がつくが、ラッセルはフェルスタッペンが候補に挙がると予想している。
ローンチイベントでタイトル争いの可能性について聞かれ、ラッセルは次のように語った。
「マックスと直接対決したいし、ランドは昨年素晴らしいシーズンを過ごしたことは言うまでもない」
「だけどプレッシャーは増していないよ。おそらくファンは、メルセデス対マクラーレンになると予想している。メルセデスが明らかに最強のPUを持っているという予想が多いからだ」
「だけど他のPUマニュファクチャラーも良い仕事をしているように見えるし、レッドブルが常に素晴らしいマシンを製造してきたことは僕たちも知っている。メルセデスが圧倒的な強さを見せていた時代でさえもだ」
「彼らを失望させていたのはマシンではなくエンジンだったし、マックスがどれほど優れているかは僕たちはよく分かっている」
「だから彼は今年、間違いなく戦いに加わるだろうと思うし、それは素晴らしいことだ。もちろん楽な戦いができればと思うけれど、決して楽な戦いであってはならない。勝つためには、正々堂々と戦い、トラック上で勝利を掴みたいんだ」
George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
2024年シーズン終盤の舌戦など、ラッセルとフェルスタッペンの間には浅からぬ因縁があるが、ラッセルはフェルスタッペンだけをターゲットにしているわけではない。
ラッセルは複数のチームがタイトル争いに加わる可能性があることを警戒している。バルセロナでのシェイクダウンではルイス・ハミルトンが最速タイムを記録するなど、フェラーリも有望な兆候を見せている。
「このスポーツ、そしてドライバーにとって最良のシナリオは、多くの異なるドライバーと多くの異なるチームが競い合うことだ」とラッセルは付け加えた。
「現時点ではレッドブル、マクラーレン、フェラーリ、そして僕たちの4チームが、互いにかなり接近しているように見える」
しかしラッセルはこの4チームに加わる可能性がある別のチーム、アストンマーティンについても言及した。アストンマーティンは現在ホンダのワークスチームであり伝説のデザイナー、エイドリアン・ニューウェイの指揮の下、2度のF1王者であるフェルナンド・アロンソを擁している。
「アストンマーティンのこれまでの活躍や、エイドリアンがこれまで成し遂げたことを軽視することはできない。ここ数年間レッドブルと共にホンダは非常に良いエンジンを供給してきた。それにマシンは素晴らしい出来に見えた」
「だから、彼らがどんな実力を持っているかは僕たちも分かっている。激しい戦いが見られたら最高だ。2010年にマクラーレン、フェルナンド（当時フェラーリ）、そしてレッドブルが激突したのを覚えている。それがこのスポーツの真髄であり、今年もそうなることを願っている」
