F1 サンパウロGP

ラッセル、波乱万丈のレースで4位。ピットレーンでの痛恨スピンは「代償を払うことになった」

F1サンパウロGPを4位で終えたメルセデスのジョージ・ラッセルは、チャンスを掴みかけたものの、選んだリスクの代償を支払うことになった。

Pol Hermoso

公開日時: 2026/11/10 7:53

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George Russell, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPを7番グリッドからスタートしたジョージ・ラッセル（メルセデス）は、チャンスを掴みかけながらそれを逃してしまったと語った。

雨の影響でウエットからドライ、またウエットへとコンディションが変化したF1サンパウロGP。ラッセルは予選2番手ながらパワーユニット交換のペナルティで7番グリッドからスタートし、最初のスティントで3番手まで順位を上げていた。

表彰台を争う位置につけていたラッセルだが、最初のピットインでインターミディエイトタイヤからソフトタイヤに交換した際、まだ濡れていたピット出口でマシンのコントロールを失いスピンを喫してしまった。

ラッセルはこの件について自ら選んだリスクが招いた結果だと認めている。

「何が起きたのか、あまりよく分かっていない。チャンスがあると見てかなりリスクを取ったけれど、その代償を払うことになった。ああいう場面では、大きく得をすることもあれば、大きく失うこともある。今回はうまくいかなかった」と振り返った。

興味深いことに、このアクシデントが、その後に順位を取り戻すきっかけとなる戦略にも影響した。ラッセルはソフトタイヤでのスティントを延ばし、そこでレース最大の収穫を得た。もっと上位を狙えるだけの速さがあったのだ。

「皮肉なことに、そのおかげで追加のピットストップをせずに済み、何とか再びレースに戻ることができた。でも、ソフトタイヤでは非常に強いペースを見せられた。このタイヤでのレースペースは最も速かったと思う。これほどのペースを感じたのは、かなり久しぶりだった。だから、その点はポジティブに受け止めている」

メルセデスは問題を抱えていたアンドレア・キミ・アントネッリにラッセルを先行させるよう指示し、ラッセルは4位でフィニッシュ。2人はチームにコンストラクターズタイトルをもたらすために必要なポイントを確保した。

終盤の雨は、ラッセルに順位を取り戻すもう一つのチャンスをもたらした。メルセデスはインターミディエイトへの交換タイミングを先読みし、ラッセルはその戦略判断を称賛した。予選では、チームからアタックラップを中止するよう指示され、ポールポジション獲得のチャンスを失ったラッセルにとっては、小さな慰めとなった。

「大きなアドバンテージになったし、チームは素晴らしい仕事をしたと思う。これこそ、このスポーツの難しさを示している。昨日は判断を誤ったけれど、今日は完璧な判断をした。他のドライバーたちは判断を誤った。そういうものなんだ。うまくいかなかったときのほうが、うまくいったときよりも大きく取り上げられるものだからね」

しかし、ピットストップのタイミングを的中させても、すべての問題が解決したわけではなかった。雨が戻ってくると、2台のメルセデスはともに競争力を失った。ラッセルは終盤の雨が新たなチャンスにつながると期待していたが、実際にはペースのないマシンに苦しめられた。

「本当に分からない。僕たちにも分かっていない。雨が降り始めたときはかなり期待していたけれど、その後はキミも僕もまったくペースがなかった。なぜなのか理解する必要がある」

インターミディエイトタイヤに早い段階で交換したことで、まだ乾いた部分が残っていた路面を走る際にタイヤへ負担をかけた可能性があるとラッセルは考えている。

「一つの仮説として考えられるのは、最初にピットインしたことで、ピットアウトした周回だけでも、路面がまだ乾いている状態で走ることになったということだ。その結果、タイヤを傷め、温度が上がり、悪循環に陥ったのかもしれない」

ラッセルはメルセデスとともに祝うコンストラクターズタイトルを手にブラジルを後にした。しかし、今回のレースは一言では評価しにくいものとなった。大きな代償を払ったリスク、再び上位争いに戻るきっかけとなった戦略、そして久しぶりに味わったソフトタイヤでの好ペース。その一方で、雨のなかで露呈した終盤のペース不足については、依然として答えが見つかっていない。

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