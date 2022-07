ラッセル、大クラッシュに繋がった周との接触はスタートタイヤに原因と示唆「スタートで完全に飲み込まれた」

Listen to this article

Listen to this article

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1イギリスGP決勝レースのスタートタイヤにハードタイヤを選んだことで後方に飲み込まれ、周冠宇(アルファロメオ)との接触につながったと考えている。

イギリスGPの決勝では、スタートで多重クラッシュが発生した。

周とスタートで出遅れたラッセルの間にいたピエール・ガスリー(アルファタウリ)が挟まれ、ガスリーの右フロントとラッセルの左リヤが接触。ラッセルはマシンコントロールを失った。

ラッセルは左側にいた周のマシン側面に激突し、その衝撃で周のマシンはひっくり返った状態でターン1へ向けて滑っていった。アウト側のグラベルで跳ねたマシンは回転しながらタイヤバリアを飛び越えデブリフェンスに受け止められた。

後方では、このクラッシュを避けようと減速したアレクサンダー・アルボン(ウイリアムズ)がセバスチャン・ベッテル(アストンマーチン)に追突され、エステバン・オコン(アルピーヌ)や角田裕毅(アルファタウリ)も巻き込まれた。

予選8番手のラッセルはスタートの状況を振り返り、スタートタイヤにハードタイヤを選択したことで蹴り出しが悪く後続に飲み込まれたため、後方の周やガスリーの位置にいたと説明している。

「彼だけでなく、観客のみんなにとっても怖い出来事だったと思う」とラッセルは言う。

「見ていて気持ちの良いモノではない」

「土曜日の予選で十分な仕事ができなかったから、ハードタイヤでスタートすることに賭けたんだ」

「トリッキーなレースになることは分かっていたけど、スタートで完全にみんなに飲み込まれてしまった。気づいたら周の横にいた。色んな感情が混ざり合っているよ」

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images