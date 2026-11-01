F1 メキシコシティGP

平川亮、初のF1予選はトラフィックに泣き19番手「Q2には余裕で進めたはず……」

エステバン・オコンの代役として、急遽F1メキシコシティGPの予選に挑んだ平川亮は、トラフィックの影響がなければ楽にQ1を突破できたはずだと語った。

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

公開日時: 2026/11/01 2:40

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ハースから急遽F1デビューすることになった平川亮は、F1メキシコシティGP予選に臨み19番手となった。ただ、トラフィックがなければ余裕でQ2に進めるペースは持っていたという。

ハースはFP3を前に、今回のレースでエステバン・オコンを起用しないという異例の決断をした。オコンはチームと”意見の相違”があったとしているが、詳しい状況は分かっていない。

平川にとっては、予想外の形でF1デビューのチャンスが転がり込んできたことになるが、初の予選はそのパフォーマンスを十全に発揮しきれなかった。

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自己ベストのペースで第1セクターを通過した平川は、第2セクターの高速コーナーでアレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）に遭遇しタイムを失うと、さらにラップ終盤ではフランコ・コラピント（アルピーヌ）にも行く手を阻まれたようだ。

F1で初めての予選セッションを振り返り、平川はこのラップを「残念」と表現した。路面コンディションの改善を考えれば、予選Q2に進出できるだけの速さがあったと感じていたのだ。

「ターン6から高速コーナーにかけてトラフィックに遭遇し、かなりのダウンフォースを失いました」と平川は語った。

「Q2には余裕で進めたと思います。本当に、本当に残念です。でも、ここにいられるのはうれしいことだし、あまり不満を言うつもりはありません」

「こういう気象条件では、少しでもマシンを滑らせると、第3セクターでその代償を払うことになります。プッシュする必要がある一方で、ある程度マネジメントもしなければいけません」

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

今週末、ハースはルーキー起用義務を消化するため、FP1でも平川を起用していた。ただし、当然その走行プランはレース出場を前提としたものではなく、FP3も大半は予選に向けた準備に充てられたため、日曜日の決勝は未知の部分が多い。

平川は、まずはいいスタートを切り、最初のコーナーを無事に通過することだけに集中すると語った。またハースが次戦サンパウロGPでオコンを起用するかどうかも不透明な中、来週のモンツァで行なわれるWEC最終戦について、F1を優先してWECのタイトル争いを断念するかどうかについては明言を避けた。

平川はトヨタ8号車のチームメイトであるセバスチャン・ブエミ、ブレンドン・ハートレーとともにWECのランキングをリードしており、僚機7号車を走らせるマイク・コンウェイ（今季限りで引退）、小林可夢偉、ニック・デ・フリーズのトリオに25ポイント差をつけている。7号車が逆転するには、優勝に加えてポールポジション獲得によるポイントも必要となる。

「今は明日のことだけに集中しています。来週について話すことは何もありません。明日何ができるか見てみよう」

そう平川は語った。

「良いスタートを切って、最初のコーナーをうまく抜けること。そして、新しいことがたくさんあるから、とにかくそれを実行してベストを尽くしたいです」

「FP3の最初には、ピットボックスで止まる練習もしてみました。レースとは状況が違うでしょうけど、準備はできていると思います」

「FP1を走っていたので、その経験が大いに役立ちました。FP3でゼロから始めたわけではないから、自分としてはそれほど大きな問題ではなかったと思います」

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