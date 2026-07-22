サインツJr.、ウイリアムズに”警鐘”。今シーズンに失敗の烙印「来年に向けてシャキッとしないと」

シーズン中、ドライバーが次のアップグレードパッケージや今後のレース、あるいは今乗っているマシンの秘めたるポテンシャルについて語るのをやめ、次のプロジェクトについて語り始める瞬間がある。カルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）はまさにその段階に達した。

サインツJr.は、もはや2026年の残りのシーズンで奇跡を期待しているような印象ではなく、むしろシーズンは事実上終わったと考え、ウイリアムズにこの失敗を将来への教訓に変えるよう要求しているように見える。

「目を覚まさなければならない」と彼は、単なる自己批判というよりは警告のように聞こえるコメントを残した。

驚くべき点は、ウイリアムズが苦境に陥っていること自体ではない。心配なのは、サインツJr.自身がもはや事態が好転する見込みを見出せなくなっていることだ。

ベルギーGPがまたもや期待外れに終わった後、サインツJr.はチームの状況について特に率直な評価を下した。中団のライバルであるレーシング・ブルズ、アウディ、そしてアルピーヌがシーズンが進むにつれてパフォーマンスを向上させてきた一方で、ウイリアムズは最初から欠陥のあるマシンに縛られ、11レースを終えてもなお解決策を見出せずにいる。

今後の開発で大きな飛躍を期待しているかと尋ねられ、「正直に言うと、今年は無理だね」と彼は答えた。

「Bカーや新しいシャシーについて話し合ってきたとはいえ、僕たちのBカーは他のチームが進めている進歩には及ばない。レーシング・ブルズがアップグレードするたびに見せる進歩は目覚ましいものだ。僕たちはまだそのような進歩を遂げていない」

「今年この状況をどう乗り越えるかは、僕には何の迷いもない。僕が注力したいのは、できる限り多くのことを学び、来年のマシンをより競争力のあるデザインにできるように取り掛かることだ。なぜなら、このマシンで失敗したことは明らかだからだ」

この発言は、ウイリアムズの現状を完璧に言い表している。チームは、2025年の飛躍的な進歩を経て、中団の上位に定着できると確信して、この新しいレギュレーションに臨んだ。

しかし、FW48のコンセプトは結局うまくいかなかった。初期に悩まされた重量過多は問題の一部にすぎず、その後のアップデートでも流れは変わらなかった。さらに、風洞実験と実際のサーキットとの相関も期待したほど改善されていない。その一方で、ライバルたちは着実に進歩を遂げている。

サインツJr.は、問題は単純に絶対的な速さが足りないことではなく、昨年と比べて中団全体のレベルが大きく上がったことだと説明した。

「僕らはだいたいハースと同じくらいのペース。でもアルピーヌは0.3～0.4秒速く、アウディは0.6～0.7秒速い。そしてレーシングブルズは1秒も速い」

「昨年は全員が0.2～0.3秒差の中にいて、最高のラップを決めればQ3に進めた。今年は、自分が人生最高のラップを走って、相手がひどいラップだったとしても、それでも0.5秒離されるんだ」

つまり、ドライバーの実力だけではマシンの欠点を隠せなくなっているということだ。皮肉なことに、サインツJr.自身はチーム加入後で最も高いレベルの走りができていると感じている。

予選でサインツJr.はマシンの性能を何度も限界まで引き出してQ2進出を果たし、決勝でもスタートで順位を上げ、あらゆるチャンスを最大限に生かしてきた。しかし、それでもマシンの限界が低すぎるのだ。

「予選ではかなり頻繁にクルマのポテンシャルを最大限まで引き出せている。それは自分にとって小さな勝利だ」

「別のクルマだったら、このラップがもっと高く評価されていただろう。でも残念ながら、このクルマではこれが限界なんだ」

最後にサインツJr.は、チーム全体への厳しい自己批判も口にした。

「僕たちは多くの問題を抱えていることを隠していない。チームとして、自分たちが約束したレベルにも、本来あるべきレベルにも達していないことは分かっている」

「スペインではこう言うんだ。『Hay que espabilar（もっとシャキッとしないといけない）』とね」

この言葉は、残る2026年シーズンに向けたメッセージというよりも、ウイリアムズを再び中団争いへ引き戻し、サインツJr.に約束した未来を実現できることを証明しなければならないという、チームへの警鐘のようなモノだろう。