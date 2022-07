サインツJr.、F1フランスGPで10グリッド降格。マシン炎上のダメージで痛いペナルティ

Listen to this article

フェラーリは、F1フランスGPでカルロス・サインツJr.のパワーユニット(PU)のコントロールエレクトロニクス(CE)を交換。これにより、サインツJr.は10グリッド降格のペナルティを受ける。

サインツJr.は、前戦オーストリアGP終盤に3番手を走行中、エンジントラブルでマシンストップ。マシンからは火が上がり、リタイアを余儀なくされた。

このトラブルと火災により、フェラーリは今週末のフランスGPでサインツJr.のPUエレメントを交換し、グリッドペナルティを受けるかどうかを検討していた。

フェラーリのチーム代表であるマッティア・ビノットはオーストリアGPの後に、PUの変更が必要になる可能性は「非常に高い」と語り、サインツJr.もフランスGP木曜日の段階で変更の可能性は「ある」と話していた。

