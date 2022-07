マシン炎上のサインツJr.、まさかのトラブルに落胆「ワンツーはほぼ確実だったのに……」

Listen to this article

Listen to this article

フェラーリのカルロス・サインツJr.は、F1オーストリアGPでマックス・フェルスタッペン(レッドブル)を追い詰めていたものの、トラブルでストップ。マシンからは出火もあり、失意のリタイアとなった。

デグラデーションに苦しむフェルスタッペンとは対照的に、フェラーリ勢は今回素晴らしいパフォーマンスを発揮。シャルル・ルクレールがフェルスタッペンに対して有利にレースを進めた。

サインツJr.もフェルスタッペンをオーバーテイクし、フェラーリのワンツーフィニッシュを達成せんと襲いかかろうとした57周目、突如パワーユニットにトラブルが発生した。

サインツJr.のマシンはターン3を立ち上がって加速する中で白煙を上げ、スローダウン。サインツJr.はランオフエリアでマシンを止めたが、エンジンカウル右側面からは火の手があがった。

ルクレールとのワンツーフィニッシュはほぼ確実な戦況だっただけに、フェラーリにとっては痛い信頼性トラブルとなってしまった。

Carlos Sainz, Ferrari, walks away from his car after a fire

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images