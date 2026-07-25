サインツJr.、ハンガリーGPの苦戦に「このサーキットは、僕たちの弱点をすべて浮き彫りにしている」

ウイリアムズのカルロス・サインツJr.は、F1ハンガリーGP初日、非常に厳しい結果を受けて懸念を隠さなかった。

サインツJr.はFP1を最下位の22番手で終え、FP2でも17番手に留まった。チームが予想していた通り、FW48の弱点が露呈してしまった形だ。

サインツJr.はハンガロリンクがウイリアムズにとって最も不利なサーキットの一つである ことを認め、金曜日の感触が週末前の懸念を裏付けるものだったと述べた。

「予想通り、ハンガリーでの金曜日は非常に厳しいものとなった。このサーキットは僕たちの主な弱点をすべて浮き彫りにしているようで、そのためマシンの適切なバランスやセッティングの妥協点を見つけるのに苦労している」と彼は説明した。

サインツJr.は以前から、ハンガリーGPはチームにとって今シーズンで最も厳しい週末の一つになる可能性があると警告していたが、初日のフリー走行はその印象をさらに強めるものとなった。

中団勢に近づくスピードがないため、サインツJr.は週末の残り時間を使って学ぶことが今の目標だと考えている。

「夏休み前の週末は、やや複雑な展開になりそうだ」と彼は率直に認めた。

「週末を利用して、様々なセッティングオプションやマシンの様々な側面を検証し、僕たちが課題を抱えているこうしたタイプのサーキットで改善できるかどうかを見極めるつもりだ」

「そうだね、これはテストのようなものだと捉えて、週末の残りのレースで良いラップタイムを出せるように頑張るよ」

サインツJr.は具体的な目標は立てずに発言を締めくくったが、予選前に少しでも前進する余地はまだあると確信し、「何ができるか見てみよう」と述べた。