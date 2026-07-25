サインツJr.、ハンガリーGPの苦戦に「このサーキットは、僕たちの弱点をすべて浮き彫りにしている」
ウイリアムズのカルロス・サインツJr.は、F1ハンガリーGP初日の不調について「セッティングに関して適切なバランスや妥協点を見つけることができない」と認めた。
Carlos Sainz, Williams
写真：: Clive Mason / Getty Images
ウイリアムズのカルロス・サインツJr.は、F1ハンガリーGP初日、非常に厳しい結果を受けて懸念を隠さなかった。
サインツJr.はFP1を最下位の22番手で終え、FP2でも17番手に留まった。チームが予想していた通り、FW48の弱点が露呈してしまった形だ。
サインツJr.はハンガロリンクがウイリアムズにとって最も不利なサーキットの一つである ことを認め、金曜日の感触が週末前の懸念を裏付けるものだったと述べた。
「予想通り、ハンガリーでの金曜日は非常に厳しいものとなった。このサーキットは僕たちの主な弱点をすべて浮き彫りにしているようで、そのためマシンの適切なバランスやセッティングの妥協点を見つけるのに苦労している」と彼は説明した。
サインツJr.は以前から、ハンガリーGPはチームにとって今シーズンで最も厳しい週末の一つになる可能性があると警告していたが、初日のフリー走行はその印象をさらに強めるものとなった。
中団勢に近づくスピードがないため、サインツJr.は週末の残り時間を使って学ぶことが今の目標だと考えている。
「夏休み前の週末は、やや複雑な展開になりそうだ」と彼は率直に認めた。
「週末を利用して、様々なセッティングオプションやマシンの様々な側面を検証し、僕たちが課題を抱えているこうしたタイプのサーキットで改善できるかどうかを見極めるつもりだ」
「そうだね、これはテストのようなものだと捉えて、週末の残りのレースで良いラップタイムを出せるように頑張るよ」
サインツJr.は具体的な目標は立てずに発言を締めくくったが、予選前に少しでも前進する余地はまだあると確信し、「何ができるか見てみよう」と述べた。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
ヒュルケンベルグ、アウディのシート維持に余裕見せる。後任とウワサのサインツJr.に「リザーブなら空いてるよ！」
サインツJr.、ウイリアムズに”警鐘”。今シーズンに失敗の烙印「来年に向けてシャキッとしないと」
サインツJr.、FP1での暴言についてアントネッリから謝罪を受けたと明かす「彼は本当に良い奴だ」 CE交換により10グリッド降格決定
あまり悪口言いたくないけど……サインツJr.「3、4年前に『この規則でいこう』と判断した人たちは、何を考えていたんだ？」
苦戦続くウイリアムズ。ベルギーGPまでの2週間を活かしてアップデートを成否を検証「我々は誰もやったことのないモノを見つけなければいけない」
サインツJr.に異例の”1周追加”ペナルティ。セーフティカー中に無許可でラップバックしたと裁定
最新ニュース
FIA、ドライバーからの苦情を受け、ハンガロリンクのターン1路面を夜間に再舗装
サインツJr.、ハンガリーGPの苦戦に「このサーキットは、僕たちの弱点をすべて浮き彫りにしている」
ピアストリ、走行初日はアップグレードもなく苦戦。土曜以降に期待も「劇的にマシンを変えるモノではない」
フォーミュラＥにて、コマツが高校生・高専生向け社会科見学ツアーを開催
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。