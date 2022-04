好事魔多し。契約延長直後のサインツJr.、失意のクラッシュ「そんなにプッシュしてなかったのに……」

Listen to this article

フェラーリのカルロス・サインツJr.は、F1第4戦エミリア・ロマーニャGPの予選Q2でクラッシュ。すでに記録していたタイムでQ3には進出したものの、Q3は走れず10番手からスプリントに臨むことになった。

予選Q2は、セッション開始からしばらくすると雨が降り出し、コンディションが悪化するという予報が出ていた。そのため、各車は最初のアタックでタイムを出そうと、セッション開始早々から続々とアタックに向かった。

真っ先にアタックに入ったサインツJr.は、1分18秒990をマーク。これは最終的にトップでQ2を通過するマックス・フェルスタッペン(レッドブル)に次ぐ2番手タイムだった。

ただチームからは「2分後に雨が降るから、プッシュを続けろ」と無線が入る。そしてサインツJr.はセクター1で全体ベストをマーク。しかし実質的な最終コーナーであるターン18でスピン状態となり、左側面からウォールにクラッシュしてしまった。

サインツJr.とフェラーリが最初のタイムでQ3進出には十分と考えた場合、セッションの結果がどう転んでいたかは神のみぞ知るといったところだ。ただQ1も含めて1分18秒台のタイムを出していたのはフェラーリの2台とフェルスタッペンだけだったことを考えると、“余計な”クラッシュだった可能性は高いだろう。

