F1 ラスベガスGP

あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」

レッドブルは、F1ラスベガスGPでマックス・フェルスタッペンが訴えた不満について、サンパウロGPと同じくバランスの問題に直面していると明かした。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/20 11:27

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F1ラスベガスGP初日のフリー走行を終え、レッドブルは他のF1チームと同様、ほとんど何も答えも得られないままとなった。両セッションがウエットコンディションになった影響だ。アイザック・ハジャーはFP2で4番手となったものの、週末の残りのセッションで雨が降らない予報になっていることを考えると、その順位はほとんど参考にならない。

マックス・フェルスタッペンが長時間ガレージにとどまっていたのも、まさにそれが理由だった。フェルスタッペンは終盤の赤旗中断を経て、残り5分となったところでようやく週末最初の計測ラップを記録した。土曜日以降のために得られる情報がほとんどなかったからだ。

それでも、短時間の走行を終えたフェルスタッペンは、マシンへの不満を露わにした。

最初に発生したのは、パワーユニットの問題が疑われる症状だった。フェルスタッペンはアウトラップでパワー不足を訴えた。レッドブルは、主に低温が原因であり、自然に改善するものだと説明したが、フェルスタッペンは「これは普通じゃない！」と無線で返答した。

セッション後、テクニカルディレクターのピエール・ワシェは、フェルスタッペンだけでなくチームメイトのアイザック・ハジャーからも聞かれた不満について、その背景を説明した。

「主にエネルギーマネジメントと、ラップ全体を通じたMGU-Kのデプロイメントに関する問題だと思う。その部分について、ラップ全体で最適化できるよう、少し細かな調整を行なった」とワシェは語った。

「こうしたコンディションでグリップが非常に低い場合、エネルギーマネジメントを適応させるには、こちら側でも少し時間がかかる」

しかし、フェルスタッペンの不満はそれだけではなかった。彼はチーム無線で、次のようにも訴えていた。

「このマシンは良くないよ、みんな。ブラジルと同じ問題だ」

ワシェは、これがパワーユニットや、今年フェルスタッペンをたびたび悩ませてきたエンジンブレーキの問題とは関係なく、純粋にマシンバランスの問題だと強調した。

「いや、パワーユニットの問題ではない。マシンバランスの問題だ。彼はマシンの挙動に満足していなかった。我々は原因がどこにあるのかを理解しようとしている」

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

サンパウロでは、フェルスタッペンはインターミディエイトタイヤでの最初のスティントを終えた後、マシンバランスが完全に変わったと語っていた。彼によれば、スリックタイヤへの交換だけではその変化を十分に説明できないという。インターミディエイトタイヤで走った終盤の数周も、序盤とはマシンの感触が大きく異なっていたからだ。

ラスベガスのフリー走行でも、フェルスタッペンはマシン後部に同様のバランスの問題を感じていた。レッドブルは予選を前に、この問題を調査することになる。

ハジャーはラスベガスのコースについて「良い感触がある」と語ったものの、ワシェはまだその楽観的な見方を全面的に支持するつもりはないようだ。

「私は決して楽観的にはならない。我々には多くの作業が残っているし、自分たちがどの位置にいるのかも分からない。各チームが何らかのアップデートを持ち込んでいると思う。エンジンのアップデートを持ち込んでいるチームさえある」

「自分たちがどの位置にいるのかは、これから見ていくことになる。判断するのは難しい。現時点では、マックスはマシンにあまり満足しておらず、アイザックは満足している。我々は問題に取り組み、明日のコンディションにどう当てはめられるかを確認しなければならない」

ワシェがアップデートに言及したように、レッドブルもラスベガスに小規模な改良を持ち込んでいる。フロントウイングのエンドプレートに小さな変更を加えたもので、ハジャーによればその効果は「0.1秒未満」だという。

しかし難しいコンディションのため、レッドブルはまだ新パーツをテストできておらず、その機会はフリー走行3回目まで持ち越されることになった。

「そうだね。我々もアップデートを持ち込んでいて、主にここでテストすることを目的としている。FP1でテストする予定だったが、それができず、FP2でも同じだった。ドライコンディションで走らせる必要があるので、明日の朝に実施できることを願っている」

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