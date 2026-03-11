レッドブルよりも意見を聞いてくれる！ キャデラック移籍でペレスが実感「チームが同じ方向を向いて前に進んでいる」
セルジオ・ペレスは、キャデラックからF1に参戦する今はレッドブル時代よりもはるかに自分の意見が反映されていると語った。
Sergio Perez, Cadillac Racing
写真：: Kym Illman (Getty Images)
今季は新規参戦チームのキャデラックからF1を戦っているセルジオ・ペレス。彼はかつて所属していたレッドブルとの違いを早速感じ取っているようだ。
ペレスはザウバー、マクラーレン、フォースインディア／レーシングポイントで活躍した後、2021年から4年間レッドブルに在籍。このトップチームでの4年間でペレスは飛躍を遂げ、ポールポジション3回と優勝5回、そして29回の表彰台を記録した。特にレッドブルとしてはダニエル・リカルドが離脱して以降、マックス・フェルスタッペンに匹敵するパフォーマンスを発揮できるドライバーがいなかったが、ペレスは時折フェルスタッペンを上回るような走りを見せた。
そんなペレスも、2024年シーズンはトリッキーな挙動のRB20に手を焼き低迷。フェルスタッペンとの差も大きく開き、同年限りでシートを失うことになった。
その後ペレスは2025年シーズンを休養に充て、2026年にキャデラックのレギュラードライバーとしてF1復帰を果たした。チームメイトは同じくベテランのバルテリ・ボッタスだ。
ペレスは、レッドブルでの過酷なラストシーズンを改めて振り返った。
「レッドブルでの最後の6ヵ月は、あらゆる面で本当に厳しかった。本当に休みが必要だと感じていたんだ」
「外からは見えないものもいろいろ目の当たりにしていた。僕がレッドブルを離れてから、それがよりハッキリ見えるようになったけどね。とはいえ、レッドブルで過ごした時間は素晴らしいものだった」
「今はF1に戻ってきて、キャデラックでの時間を楽しんでいる。チームと一緒に歩むこの旅を本当に楽しみにしている」
「多くの可能性を秘めていると思っている。長期的なプロジェクトで、簡単なものではない。でも成功する可能性のあるものだと思っているし、新しいプロジェクトの一員になることが僕のモチベーションになっている」
レッドブルでフェルスタッペンと組んでいた時と比べて、自分のフィードバックがより評価されていると感じるかと尋ねると、ペレスは「間違いなくそうだ」と答えた。
「マシンの開発の進め方や、チームが同じ方向を向いて前に進んでいる様子を見ると、それがよく分かる」
「そして確かに、僕のフィードバックは以前よりずっと評価されていると感じている」
新規参戦チームということもあり、キャデラックの初陣は厳しいものとなった。開幕戦オーストラリアGPではトラブルにより3台が予選タイムを記録できず、Q1は19台での戦いとなったが、ペレスが18番手、ボッタスが19番手に。チームメイトを上回ったペレスは、決勝でボッタスがトラブルでリタイアする中レースを走り抜いたが、トップと3周遅れの16位フィニッシュで、こちらも完走したドライバーの中では最下位であった。
記事をシェアもしくは保存
キャデラック、開幕戦にアップデート投入。”正式F1デビュー”を前に、着実な一歩を踏み出す
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？ クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」
キャデラックで汚名返上だ！ ペレスがレッドブル晩年に受けた評価は“不当”とパット・シモンズ
インディカーからF2転向のハータ、キャデラック的にはランキング10位で及第点？ しかし本人は「勝つのが目標じゃないなら、やる意味ない」
キャデラック「自分たちの運命は自分たちでコントロールすべき」フェラーリPU使いつつも、パーツ購入少ない理由は
新F1で懸念されるスタート問題、バーレーンテストで手順の実験へ。マクラーレンの思惑通り？
最新ニュース
レッドブルよりも意見を聞いてくれる！ キャデラック移籍でペレスが実感「チームが同じ方向を向いて前に進んでいる」
F1は我々に近付いている……しかしそれは間違っている。フォーミュラE幹部、新規則F1を疑問視「我々のマシンは速度が落ちないよ」
アルピーヌF1の株式買収、メルセデスのトト・ウルフ代表も参戦！ ホーナーとの争い以上の意味とは
2026年のF1規則に早くも調整が入るのか？ 中国GP後にFIAとF1チームが会議を実施へ
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。