F1 アメリカGP
ペレス、キャデラック初年度はここまで悲惨。でも中身は「キャリア最高のシーズンのひとつ」
キャデラックのセルジオ・ペレスはいまだポイント獲得ができていないが、キャデラックでの1年目は「最高の1年」になっていると語る。
Luis Ramírez
公開日時: 2026/10/21 3:16
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Sergio Perez, Cadillac Racing
写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
キャデラックF1のセルジオ・ペレスは、苦戦が続く2026年シーズンについて、結果とは違い、中身は最高のシーズンのひとつになっていると語る。
2026年にF1へ新規参戦したキャデラック。セルジオ・ペレスとバルテリ・ボッタスというベテランふたり体制でスタートを切ったものの、いまだ獲得ポイントはゼロ。大苦戦が続いている。
しかしペレスはそうしたシーズンを最悪のモノだとは捉えていない。Motorsport.comのインタビューに応えたペレスは、2026年がキャリア最悪のシーズンになっているかと問われると、こう答えた。
「いや、全然そんなことはない」
「結果の面からすると、そうかもしれない。でもこのスポーツをしっかりと理解しているひとなら、僕がどんなレベルのドライビングをして、どんなパフォーマンスを発揮し続けてきたかを理解してくれるはずだ。それがどれだけ価値のあるシーズンを過ごしているのかもね」
Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
ペレスは2011年のF1デビューから、レッドブルで過ごした2024年まで毎年ポイントを獲得してきたが、2026年は今後もポイント獲得は厳しい予想で、記録が途切れると見られている。
しかしペレスが重要視しているのは、1年目のシーズンの様々な要素を考慮することだ。ペレスは経験豊富なベテランとして、ゼロから立ち上げたプロジェクトのチームリーダーとなって開発を主導し、マシンが許す限り中団グループと競いあってきた。
「結局のところ、F1で大きな成果を挙げられるかは、マシンに大きく左右される」とペレスは語った。
「このスポーツをよく理解している人たちがチームにいるし、もちろん自分のチームもそうだ。彼らは僕がどのレベルにいるのかを理解している」
そしてこれまでのキャリアで経験したほかのシーズンと比べ、マシンのパフォーマンスと結果の両面から見て2026年をどう位置づけるかと問われると、ペレスは次のように答えた。
「キャリア最高のシーズンのひとつだと思う。自信、ドライビングのレベル、判断力、リーダーシップ……そういった面では、間違いなく最高のシーズンのひとつだ」
「僕は今、非常に重要で、根本的な意味を持つ新しいプロジェクトの一員になっている。ここでは僕の発言が大きな重みを持っているし、ドライバーとして大きな責任を引き受けているとも感じているんだ」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
関連ニュース:
F1キャデラックの施設はメルセデスやレッドブル以上！ ボッタス＆ペレスが太鼓判。ただしチームは未だノーポイント
F1知ったかぶりは止めてくれない？ フェルスタッペン、元F1ドライバーの頓珍漢な批判に反論
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 FIA、カタールGP＆アブダビGP”予定通り開催”に自信。スレイエム会長「私の家族は今も中東にいる。安全だと感じているからだ」
More from
Luis Ramírez
大丈夫かキャデラックF1！ プロジェクトの資金提供元の保険会社とオーナーが集団訴訟に直面
F1
F1 1 ヵ月前
大丈夫かキャデラックF1！ プロジェクトの資金提供元の保険会社とオーナーが集団訴訟に直面
キャデラックF1、チーム売却の憶測を否定。NBAレイカーズ売却のオーナー、疑惑で米当局から調査中
F1
F1
オランダGP
2 ヵ月前
キャデラックF1、チーム売却の憶測を否定。NBAレイカーズ売却のオーナー、疑惑で米当局から調査中
ペレスのウイリアムズ移籍は無い！ キャデラックの新チーム代表＆CEO、ベテランの価値を強調
F1
F1 2 ヵ月前
ペレスのウイリアムズ移籍は無い！ キャデラックの新チーム代表＆CEO、ベテランの価値を強調
More from
セルジオ ペレス
キャデラックF1、シンガポールGPでまたもブレーキに苦しむ。でも問題はほぼ解決？？
F1
F1
シンガポールGP
5 日前
キャデラックF1、シンガポールGPでまたもブレーキに苦しむ。でも問題はほぼ解決？？
これまでのシンガポールGPとは一味違う？ 初のスプリント開催という”挑戦”に、ドライバーたちはワクワク
F1
F1
シンガポールGP
11 日前
これまでのシンガポールGPとは一味違う？ 初のスプリント開催という”挑戦”に、ドライバーたちはワクワク
バクーで“ヒヤリ”。F1マシンの速度差問題は改善傾向も、未だ危険だとペレス「近いうちに何か良くないことが起きるのではないか」
F1
F1
アゼルバイジャンGP
19 日前
バクーで“ヒヤリ”。F1マシンの速度差問題は改善傾向も、未だ危険だとペレス「近いうちに何か良くないことが起きるのではないか」
More from
キャデラック
マレーシアからチャリで来ました！ ボッタス、3日間のスリル満点”ジャングルライド”に大満足「犬に追いかけられたよ！」
F1
F1
シンガポールGP
12 日前
マレーシアからチャリで来ました！ ボッタス、3日間のスリル満点”ジャングルライド”に大満足「犬に追いかけられたよ！」
キャデラックF1、それでいいのか？ 「F1を制するのが目標なら、アメリカ拠点は最適ではない」元F1チーム代表から厳しい声
F1
F1
アゼルバイジャンGP
13 日前
キャデラックF1、それでいいのか？ 「F1を制するのが目標なら、アメリカ拠点は最適ではない」元F1チーム代表から厳しい声
インディカーのスターがF2でランキング19番手。F1目指し悩めるコルトン・ハータ「F1シミュレータもテストも調子が良い。なのにF2は……」
F1
F1
アゼルバイジャンGP
14 日前
インディカーのスターがF2でランキング19番手。F1目指し悩めるコルトン・ハータ「F1シミュレータもテストも調子が良い。なのにF2は……」
最新ニュース
ペレス、キャデラック初年度はここまで悲惨。でも中身は「キャリア最高のシーズンのひとつ」
F1
F1 F1
アメリカGP
1 分前
ペレス、キャデラック初年度はここまで悲惨。でも中身は「キャリア最高のシーズンのひとつ」
ラズガットリオグル、今季残り5戦全てを欠場へ。インドネシアGPで負傷の肩を手術
MotoGP
MGP MotoGP
オーストラリアGP
14 分前
ラズガットリオグル、今季残り5戦全てを欠場へ。インドネシアGPで負傷の肩を手術
FIA、カタールGP＆アブダビGP”予定通り開催”に自信。スレイエム会長「私の家族は今も中東にいる。安全だと感じているからだ」
F1
F1 F1
アメリカGP
45 分前
FIA、カタールGP＆アブダビGP”予定通り開催”に自信。スレイエム会長「私の家族は今も中東にいる。安全だと感じているからだ」
中村紀庵ベルタがFIA F3ポストシーズンテストで初日トップタイム記録。中村仁はプレマから参加……日本勢は計4人
FIA F3
F3 FIA F3 1 時間前
中村紀庵ベルタがFIA F3ポストシーズンテストで初日トップタイム記録。中村仁はプレマから参加……日本勢は計4人
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録