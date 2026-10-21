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ペレス、キャデラック初年度はここまで悲惨。でも中身は「キャリア最高のシーズンのひとつ」

キャデラックのセルジオ・ペレスはいまだポイント獲得ができていないが、キャデラックでの1年目は「最高の1年」になっていると語る。

Luis Ramírez

公開日時: 2026/10/21 3:16

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Sergio Perez, Cadillac Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

キャデラックF1のセルジオ・ペレスは、苦戦が続く2026年シーズンについて、結果とは違い、中身は最高のシーズンのひとつになっていると語る。

2026年にF1へ新規参戦したキャデラック。セルジオ・ペレスとバルテリ・ボッタスというベテランふたり体制でスタートを切ったものの、いまだ獲得ポイントはゼロ。大苦戦が続いている。

しかしペレスはそうしたシーズンを最悪のモノだとは捉えていない。Motorsport.comのインタビューに応えたペレスは、2026年がキャリア最悪のシーズンになっているかと問われると、こう答えた。

「いや、全然そんなことはない」

「結果の面からすると、そうかもしれない。でもこのスポーツをしっかりと理解しているひとなら、僕がどんなレベルのドライビングをして、どんなパフォーマンスを発揮し続けてきたかを理解してくれるはずだ。それがどれだけ価値のあるシーズンを過ごしているのかもね」

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

ペレスは2011年のF1デビューから、レッドブルで過ごした2024年まで毎年ポイントを獲得してきたが、2026年は今後もポイント獲得は厳しい予想で、記録が途切れると見られている。

しかしペレスが重要視しているのは、1年目のシーズンの様々な要素を考慮することだ。ペレスは経験豊富なベテランとして、ゼロから立ち上げたプロジェクトのチームリーダーとなって開発を主導し、マシンが許す限り中団グループと競いあってきた。

「結局のところ、F1で大きな成果を挙げられるかは、マシンに大きく左右される」とペレスは語った。

「このスポーツをよく理解している人たちがチームにいるし、もちろん自分のチームもそうだ。彼らは僕がどのレベルにいるのかを理解している」

そしてこれまでのキャリアで経験したほかのシーズンと比べ、マシンのパフォーマンスと結果の両面から見て2026年をどう位置づけるかと問われると、ペレスは次のように答えた。

「キャリア最高のシーズンのひとつだと思う。自信、ドライビングのレベル、判断力、リーダーシップ……そういった面では、間違いなく最高のシーズンのひとつだ」

「僕は今、非常に重要で、根本的な意味を持つ新しいプロジェクトの一員になっている。ここでは僕の発言が大きな重みを持っているし、ドライバーとして大きな責任を引き受けているとも感じているんだ」

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