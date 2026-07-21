本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

日本で初めて「夜遊び」でモータースポーツを楽しめる日は今週末……光の演出による”映え”は必見だ！　フォーミュラE東京E-Prixの楽しみ方

フォーミュラE
東京E-Prix レース2
日本で初めて「夜遊び」でモータースポーツを楽しめる日は今週末……光の演出による”映え”は必見だ！　フォーミュラE東京E-Prixの楽しみ方

レッドブルでは上手くいかなければ「なんでもメンタルのせい」追放されたペレスが語るチームの内情

F1
ベルギーGP
レッドブルでは上手くいかなければ「なんでもメンタルのせい」追放されたペレスが語るチームの内情

マクラーレン、ノリスの速さを「ペナルティなければ表彰台もいけた」と称賛。レースはピット判断も裏目と認める

F1
ベルギーGP
マクラーレン、ノリスの速さを「ペナルティなければ表彰台もいけた」と称賛。レースはピット判断も裏目と認める

レッドブル、回転リヤウイングは次戦ハンガリーで復活か？　「原因を把握し修正は完了」

F1
ベルギーGP
レッドブル、回転リヤウイングは次戦ハンガリーで復活か？　「原因を把握し修正は完了」

19歳とは思えない成熟度がアントネッリ大躍進の鍵？　ウルフ代表絶賛「本当に驚くべきこと」

F1
ベルギーGP
19歳とは思えない成熟度がアントネッリ大躍進の鍵？　ウルフ代表絶賛「本当に驚くべきこと」

ノリス、7位フィニッシュも予想以上のレースペース発揮し「優勝争いできるだけの速さはあった」と悔いる

F1
ベルギーGP
ノリス、7位フィニッシュも予想以上のレースペース発揮し「優勝争いできるだけの速さはあった」と悔いる

マクラーレン、フェルスタッペン獲得は「3台目のマシンがあれば」と冗談めかす……否定しきらないのが怪しい？？

F1
ベルギーGP
マクラーレン、フェルスタッペン獲得は「3台目のマシンがあれば」と冗談めかす……否定しきらないのが怪しい？？

岩佐歩夢、スーパーフォーミュラ連覇に黄信号。「パフォーマンスはすごく高い」と小池エンジニア……しかし“噛み合わなかった”前半戦

スーパーフォーミュラ
第6戦・第7戦・第3戦富士
岩佐歩夢、スーパーフォーミュラ連覇に黄信号。「パフォーマンスはすごく高い」と小池エンジニア……しかし“噛み合わなかった”前半戦
F1 ベルギーGP

レッドブルでは上手くいかなければ「なんでもメンタルのせい」追放されたペレスが語るチームの内情

セルジオ・ペレスは、レッドブルでマックス・フェルスタッペンのチームメイトを務めることで生じる精神的な負担を語った。

Lydia Mee
公開日時:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

写真：: Mark Sutton / Motorsport Images

　セルジオ・ペレスは、レッドブルでマックス・フェルスタッペンのチームメイトを務めた4年間について、チームから不振の原因を「メンタルの問題」と指摘され続けた結果、心理学者のサポートを受けることになったと明かした。

　ペレスは『High Performance podcast』に出演すると、2024年まで在籍したレッドブルについて語った。

　レッドブルの「容赦ない」セカンドドライバーのシートに座るという特有の難しさについて、ペレスは次のように説明した。

「本当に厳しかった。あそこであれだけ長く生き残れた唯一の理由は、まず自分の人格や精神力があったからだと思う」

「だから僕にとっては大したことではなかったし、自分の置かれた立場を受け入れていた」

「自分がどんな立場にいるのかを受け入れなければならない。そして、そのシステムに逆らいすぎてはいけない。逆らえば、そのシステムに壊されてしまうからだ」

「それに、マネジメント面では完全に孤立していた」

「そのシステムを変えるためにできることは、ほとんど何もないと感じていた。与えられた環境がすべてで、それ以上でもそれ以下でもなかった」

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

　またレッドブルに在籍した期間、チームから十分なサポートを受けていたと感じていたかと問われると、ペレスは次のように答えた。

「ある程度までは支えられていたと思う。チームは僕をサポートしてくれていたし、クリスチャン・ホーナーやヘルムート・マルコも、僕がレースで勝てば喜んでくれた」

「でも最終的には、『このプロジェクトは我々のドライバーのために作られている。そのドライバーとはマックスだ』と言われるんだ」

「だから僕には、それがはっきり分かっていたし、受け入れていた。その中で最大限の結果を出そうと努力していただけだ」

　さらにペレスは、チームから勧められたことをきっかけに心理学者の助けを求めたことも明かした。

「チームから勧められたので、外部のサポートを受けた」

「レッドブルでは面白いことに、結果を出せないたびに『メンタルに問題がある』という話になった」

「だから、何でも試してみようという気持ちだったんだ」

　そして、その決断にはチームへの姿勢を示す意味もあったという。

「チームに対して、自分は正しい姿勢で臨んでいること、そしてこの問題を乗り越えるためなら何でもやる覚悟があることを示したかった。それで心理学者のサポートを受けることにしたんだ」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 マクラーレン、ノリスの速さを「ペナルティなければ表彰台もいけた」と称賛。レースはピット判断も裏目と認める
More from
Lydia Mee

コラピント、F1ベルギーGPよりも母国のW杯？「決勝のアルゼンチンVSスペインの方が緊張する！」

F1
F1
ベルギーGP
コラピント、F1ベルギーGPよりも母国のW杯？「決勝のアルゼンチンVSスペインの方が緊張する！」

18歳F1ドライバーのリンドブラッド、自動車免許取得中も「速く走っちゃいけないって奇妙だった」

F1
F1
ベルギーGP
18歳F1ドライバーのリンドブラッド、自動車免許取得中も「速く走っちゃいけないって奇妙だった」

レースに向けた準備は、試験勉強と同じ？　頭脳派ラッセルが語る「自分が学んできたことを信じるしかない。カンニングもできないし」

F1
F1
ベルギーGP
レースに向けた準備は、試験勉強と同じ？　頭脳派ラッセルが語る「自分が学んできたことを信じるしかない。カンニングもできないし」
More from
マックス フェルスタッペン

レッドブル、回転リヤウイングは次戦ハンガリーで復活か？　「原因を把握し修正は完了」

F1
F1
ベルギーGP
レッドブル、回転リヤウイングは次戦ハンガリーで復活か？　「原因を把握し修正は完了」

マクラーレン、フェルスタッペン獲得は「3台目のマシンがあれば」と冗談めかす……否定しきらないのが怪しい？？

F1
F1
ベルギーGP
マクラーレン、フェルスタッペン獲得は「3台目のマシンがあれば」と冗談めかす……否定しきらないのが怪しい？？

フェルスタッペン、フェラーリのロケット加速に驚き「ラインを変えたら”飛行機事故”になっただろうね」

F1
F1
ベルギーGP
フェルスタッペン、フェラーリのロケット加速に驚き「ラインを変えたら”飛行機事故”になっただろうね」

フェルスタッペン、フェラーリのロケット加速に驚き「ラインを変えたら”飛行機事故”になっただろうね」

F1
F1
ベルギーGP
フェルスタッペン、フェラーリのロケット加速に驚き「ラインを変えたら”飛行機事故”になっただろうね」
More from
レッドブル

レッドブルのアイザック・ハジャー、21番グリッドから6位入賞。好戦略も大成功！「チームみんなの努力の賜物だ！」

F1
F1
ベルギーGP
レッドブルのアイザック・ハジャー、21番グリッドから6位入賞。好戦略も大成功！「チームみんなの努力の賜物だ！」

「F3マシンにF1のダウンフォース」「プーオンはもうコーナーじゃない」2026年マシンで走るスパ、フェルスタッペン達が酷評

F1
F1
ベルギーGP
「F3マシンにF1のダウンフォース」「プーオンはもうコーナーじゃない」2026年マシンで走るスパ、フェルスタッペン達が酷評

ハジャー様様だ！　F1ベルギーGP予選2番手のフェルスタッペン、チームメイトの献身に感謝「彼のサポートがなければ、あっさり6番手くらいに落ちていた」

F1
F1
ベルギーGP
ハジャー様様だ！　F1ベルギーGP予選2番手のフェルスタッペン、チームメイトの献身に感謝「彼のサポートがなければ、あっさり6番手くらいに落ちていた」

最新ニュース

日本で初めて「夜遊び」でモータースポーツを楽しめる日は今週末……光の演出による”映え”は必見だ！　フォーミュラE東京E-Prixの楽しみ方

フォーミュラE
東京E-Prix レース2
日本で初めて「夜遊び」でモータースポーツを楽しめる日は今週末……光の演出による”映え”は必見だ！　フォーミュラE東京E-Prixの楽しみ方

レッドブルでは上手くいかなければ「なんでもメンタルのせい」追放されたペレスが語るチームの内情

F1
ベルギーGP
レッドブルでは上手くいかなければ「なんでもメンタルのせい」追放されたペレスが語るチームの内情

マクラーレン、ノリスの速さを「ペナルティなければ表彰台もいけた」と称賛。レースはピット判断も裏目と認める

F1
ベルギーGP
マクラーレン、ノリスの速さを「ペナルティなければ表彰台もいけた」と称賛。レースはピット判断も裏目と認める

レッドブル、回転リヤウイングは次戦ハンガリーで復活か？　「原因を把握し修正は完了」

F1
ベルギーGP
レッドブル、回転リヤウイングは次戦ハンガリーで復活か？　「原因を把握し修正は完了」