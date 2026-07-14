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“フェルスタッペン中心”に回るレッドブルの実態。当時の代表ホーナーの言葉をペレスが明かす「うちが2台体制なのは、そうしないといけないから」

セルジオ・ペレスは、クリスチャン・ホーナーから「レッドブルの2台目は必要だから存在するだけだ」と伝えられていたことを明かした。

Lydia Mee
公開日時:
The Red Bull trophy delegate, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, on the podium

The Red Bull trophy delegate, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, on the podium

写真：: Zak Mauger / Motorsport Images

　キャデラックのセルジオ・ペレスが、『High Performance podcast』に出演してレッドブル時代を懐古。マックス・フェルスタッペン中心のチームの中で、2台目のマシンに乗るドライバーがいかに厳しい扱いを受けていたかについて語った。

　ペレスは2021年にレッドブルに加入すると、フェルスタッペンのドライバーズタイトル獲得、そしてチームのコンストラクターズタイトル獲得をアシストしていたが、2024年途中から著しく成績が低下したこともあり、同年限りで解雇されてしまった。

　1年のブランクを挟んで現在はキャデラックのドライバーとしてF1を戦うペレスは、レッドブルのあらゆるインフラと開発体制がフェルスタッペンを中心に構築されていたとして、当時のチーム代表であったクリスチャン・ホーナーからは、レッドブルが2台体制を敷くのは「規則上そうしなければいけないからに過ぎない」とまで言われていたことを明かした。

「クリスチャンに初めて会った時、彼はこう言った。『うちが2台でレースをしているのは、そうしなければならないからだ。1台だけでレースに出られるなら最高に嬉しい』と」

「全てはマックスのためにあり、マックスを中心に回っていると言っていた。だから僕は『ここに来たからには、できる限りのことをやろう』と考えたし、実際にそうしたんだ。使えるツールを最大限に活用し、全力を尽くした。あの時はあらゆる面で期待以上の働きができたと思っているし、すべてがうまくいった」

「もちろん、とても厳しい時期もあった。特に最後の方は本当に大変だった。プレッシャーも大きかったし、チームとしても成功し過ぎて飽きてしまっていた部分もあったと思う。最後には色々なドラマがあったけど、それでも素晴らしい4年間だった」

「僕は期待以上の仕事をした。そして僕が去り、次々と別のドライバーを起用するようになって初めて、彼らは僕が4年間でどれだけの仕事をしてきたかを理解したんだ」

　ペレスはまた、ホーナーとモータースポーツアドバイザーを務めていたヘルムート・マルコが、自身の優勝を心から喜んでくれていたことを認めた一方、チームの優先順位が変わることは決してなかったと振り返る。マシンにアップデートが投入されるたびに、自分とフェルスタッペンの差はどんどん広がっていったという。

　2025年以降、レッドブルはフェルスタッペンのチームメイトにリアム・ローソン、角田裕毅、アイザック・ハジャーを起用してきた。ハジャーは新規則にうまく対応しフェルスタッペンに近いパフォーマンスを見せているが、特に旧規則の最終年であった2025年に乗ったローソンと角田は大苦戦した。

　もし自分がレッドブルに残っていたら、2025年のコンストラクターズタイトルを獲得できたと思うかと問われたペレスは、次のように答えた。

「それは分からない。でも個人的な話をすると、今でもレッドブルのみんなとも、アストンマーティン（※旧フォースインディア／レーシングポイント。ペレスの古巣）のみんなとも、とても良い関係を築いている。それはすごく大事なことなんだ」

「僕は彼らへの信頼、感謝の気持ちを失わなかった。レッドブルは僕のキャリアを大きく変えてくれたし、アストンマーティンは僕に素晴らしいチャンスを与えてくれた」

「結局のところ、これはビジネスなんだ。その中でうまくやっていかなければならない」

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