F1メカ解説｜アップデート多数。アストンマーチンはコンセプト変更か？：スペインGPピットレーン直送便

Photo by: Giorgio Piola

アストンメーチンは、サイドポンツーンの変更を中心とした、大規模なアップデートを行なう。

アストンマーチンはこれまで、前後に長く、下部に大胆なアンダーカットが存在するサイドポンツーンを使ってきた。しかし今回はコンセプトを一新。サイドポンツーンの上面がリヤに向かって落とし込まれ、下部のアンダーカットが前半分のみとなった。この形状は今季のレッドブルRB18を彷彿させる。サイドポンツーンエッジ部分のバルジも、レッドブルのそれに酷似する。

Photo by: Giorgio Piola

この変更に伴い、サイドポンツーン内部のレイアウトも変更する必要があった。上面を落とし込む形に変更されたため、ラジエターの角度はこれまでよりも急角度になっている。

サイドポンツーンの前半部分も、後方に向かう気流の変更に対応するため、大きく変更されている。

Photo by: Uncredited

サイドポンツーン内部のパワーユニット、そしてラジエターのレイアウトが露出しているレッドブルRB18。アップデートされたアストンマーチンAMR22に、ラジエターの置き方が非常によく似ている。

Photo by: Giorgio Piola

アルファロメオC42のフロアとサイドポンツーンのボディワーク。アルファロメオも、アストンマーチンと同じように前後に長いサイドポンツーンを持っていたマシンだ。このコンセプト自体は変更されていないが、アルファロメオは開幕から数戦の間にアップデートされており、開幕戦の時とは少し形状が違っている。

チームは今週末のスペインGPでもアップデートを投入する予定であり、それが明らかになれば、大きな注目を集めることができるようになるかもしれない。

Photo by: Giorgio Piola

アルファロメオは、スペインGPに向けてハイダウンフォース仕様のリヤウイングを準備した。重量増をできるだけ少なくするため、スポンサーロゴに影響を及ぼすことのない範囲で、ペイントができるだけ少なくなっている。

Photo by: Uncredited

トランスポーターから降ろされたメルセデスW13。赤い矢印で示された部分には、キールウイングが取り付けられている。このキールウイングは、ダウンフォース量の増加を目指し、ベンチュリトンネル等の気流をコントロールするために取り付けられたモノだと考えられており、アストンマーチンが最初に採用したモノだ。なおアストンマーチンだけでなく、レッドブルやフェラーリ、そしてアルピーヌなども、すでにこのキールウイングを採用している。

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images