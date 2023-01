ホンダF1第2期の”魁”スピリットF1チーム共同創設者のジョン・ウィッカムが亡くなる。享年73歳

Listen to this article

ホンダが後に黄金時代を築き上げたF1活動第2期における”ファーストステップ”となったスピリットF1チームの共同経営者を務め、チームディレクターとしてベントレーを2003年のル・マン24時間レース制覇に導いたジョン・ウィッカムは、2019年に運動ニューロン疾患と診断されて以降闘病生活を送ってきたが、73歳でこの世を去った。

50年に渡りモータースポーツ界でチームマネジメントを行なってきたウィッカムにとって、スピリットとベントレーでの成功は、キャリアにおけるたった2章に過ぎない。

最近では、ベントレーの『コンチネンタルGT3』でブランドのモータースポーツプログラム復帰を指揮。2014年から2015年まではファクトリーM-スポーツのチームマネージャーを務めていた。

長年ベントレーのモータースポーツ部門を率いたブライアン・ガッシュは、ウィッカムについて次のように回想している。

「彼は常に全てを把握する組織作りの達人だった」

「だから我々がGT3プログラムを行なう時に、ジョンを呼び戻したのだ。彼はFIAホモロゲーションの複雑な手続きを完璧にこなす理想の人物だったからね」

Stefan Johansson, Spirit 201C Honda, in the pitlane with team manager John Wickham and designer Gordon Coppuck