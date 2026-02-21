本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」

アストンマーティン・ホンダ、ライバルの半分以下の周回数しかできず開幕戦に。ストロール「自分たちの望むレベルに達していないのは明らか」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アストンマーティン・ホンダ、ライバルの半分以下の周回数しかできず開幕戦に。ストロール「自分たちの望むレベルに達していないのは明らか」

アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」

第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる

アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日を早々に終了。この日は僅か6周……しかしデ・ラ・ロサ「既に多くのことをよく理解できている

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日を早々に終了。この日は僅か6周……しかしデ・ラ・ロサ「既に多くのことをよく理解できている

第2回F1バーレーンテスト最終日午前：アストンマーティン・ホンダはPU系の問題で2周のみ。好調メルセデスにトラブル、最速はルクレール

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
第2回F1バーレーンテスト最終日午前：アストンマーティン・ホンダはPU系の問題で2周のみ。好調メルセデスにトラブル、最速はルクレール
F1 Second Bahrain Pre-Season Testing

F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

F1のステファノ・ドメニカリCEOは、マックス・フェルスタッペンが新世代マシンを「気に入らない」という理由でF1を離れる可能性を否定した。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, receives his FIA winners medal from Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, receives his FIA winners medal from Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

写真：: Zak Mauger / Motorsport Images

　レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、2026年シーズンから導入される新レギュレーション下のF1マシンは「ドライブしていて面白くない」と公言し、早期にF1を引退する可能性も匂わせている。しかしF1のステファノ・ドメニカリCEOは、これを完全否定する。

　2026年のF1マシンは、パワーユニットの出力における電動パワーの割合が増えたことで、これまで以上にエネルギーマネジメントの精度を上げることが重要になった。そのためドライバーたちは、全開で攻めることができず、批判的なコメントを発する者も少なくない。

　フェルスタッペンはその中でも、新世代のF1マシンに対して痛烈に批判を繰り広げているひとり。「ドライブしていて楽しくない」とか、「ステロイドを投与されたフォーミュラEマシンみたい」などと語り、「自分がF1に長く挑戦することに、このマシンは何の役にも立たない」と一蹴。早々にF1から引退する可能性も匂わせた。

　ただフェルスタッペンは後に次のようにも語り、冷静な部分も見せた。

「何かが気に入らないからと言って、F1をやりたくないというわけではない。純粋主義者でもあり、モータースポーツファンでもある僕としては、別のレギュレーションの方が好ましいんだけど、現状はこうなってしまっている。とはいえ、最大限の成果を引き出せるように努力するよ」

「チーム、そして自分たちのエンジンで仕事できるというのはとてもいい。そこが楽しいところだ。違うルールの方が良かったかと聞かれると、そうだと言うしかない。でも、これが現実だ」

　F1のドメニカリCEOは、motorsport.comを含む一部のメディアに対する取材に応じ、今回のレギュレーション変更によって、フェルスタッペンがF1を早々に離れることになるとは、一瞬たりとも考えたことはないと語った。

「ドライバー全員と会った。昨日はマックスにも会ったよ」

「マックスは誰よりもF1を愛しているし、大切に思っている。それは断言できる。彼は言いたいことを特定の方法で表現する才能を持っているが、我々は非常に建設的な会議を開き、FIAやチームとも話し合って、アプローチを変えることなく、ドライバーの才能を最優先にするために何が必要かという彼の考えを明確にしている」

　フェルスタッペンが早期にF1から引退することはないと確信している理由を尋ねられると、ドメニカリCEOは次のように説明した。

「マックスとは非常に良好な関係を築いているからだ。彼のことはよく知っているし、多くの時間を一緒に過ごしている。それが理由だ。それに、彼はF1を愛している。それは間違いない」

　ドメニカリCEOは、実際にテストでマシンを走らせることで、セットアップやエネルギーマネジメント、そしてドライビングテクニックを最適化するための時間が費やされるようになったことで、ドライバーからのフィードバックが既に好意的になってきているとも示唆する。実際ルイス・ハミルトン（フェラーリ）やランド・ノリス（マクラーレン）、そしてジョージ・ラッセル（メルセデス）らは、2026年のマシンが小型軽量化されたことで俊敏性が増し、ハンドリングが良くなったと語っている。

「クルマを支える技術の進化は、当然のことながらドライビングスタイルを変化させる必要があるものだということを忘れてはいけない」

　そうドメニカリCEOは語った。

「多くの人が、非常に建設的な姿勢を見せてくれていることに、私も深く共感している」

「ちなみにテスト初日のコメントと3日目のコメントは、既に異なっている。これは今後さらに進化していくことだろう。シーズン折り返しの時点だったり、シーズン終了時点でみんなと話し合う機会があれば、きっと違った状況が見えてくるだろうね」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」
More from
Filip Cleeren

新F1で懸念されるスタート問題、バーレーンテストで手順の実験へ。マクラーレンの思惑通り？

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
新F1で懸念されるスタート問題、バーレーンテストで手順の実験へ。マクラーレンの思惑通り？

F1エンジン圧縮比問題、今年の夏に解決か？　計測方法の変更を求める案が提出……PUメーカーとFIA、FOMが投票へ

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
F1エンジン圧縮比問題、今年の夏に解決か？　計測方法の変更を求める案が提出……PUメーカーとFIA、FOMが投票へ

レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献
More from
マックス フェルスタッペン

レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満

レッドブル、現行F1マシン猛批判のフェルスタッペン”早期引退”を懸念せず「彼はこの規則をマスターし、それを活かす存在だ」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
レッドブル、現行F1マシン猛批判のフェルスタッペン”早期引退”を懸念せず「彼はこの規則をマスターし、それを活かす存在だ」
More from
レッドブル

前から言ってたじゃないか……フェルスタッペン、新時代F1の”欠陥”を「2023年に指摘していたのに、誰も聞いてくれなかった」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
前から言ってたじゃないか……フェルスタッペン、新時代F1の”欠陥”を「2023年に指摘していたのに、誰も聞いてくれなかった」

皆さん、本当に勝つ気あります？　例年以上に謙遜しまくりのF1チーム。レッドブルが優勝候補に挙がるのは政治的意図か、それとも……

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
皆さん、本当に勝つ気あります？　例年以上に謙遜しまくりのF1チーム。レッドブルが優勝候補に挙がるのは政治的意図か、それとも……

アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

最新ニュース

レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」

アストンマーティン・ホンダ、ライバルの半分以下の周回数しかできず開幕戦に。ストロール「自分たちの望むレベルに達していないのは明らか」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アストンマーティン・ホンダ、ライバルの半分以下の周回数しかできず開幕戦に。ストロール「自分たちの望むレベルに達していないのは明らか」