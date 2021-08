相次ぐクラッシュに堪忍袋の緒が切れる？　ハースF1代表「あまりに頻繁で厳しすぎる」

ハースF1のギュンター・シュタイナー代表は、2021年シーズンはチームが今年起用したルーキーコンビによるクラッシュが相次いでおり、経済的にも厳しい負担となっていると語った。

チームのミック・シューマッハーは、F1ハンガリーGPのフリー走行3回目で大きなクラッシュを喫し、修復に時間を要したことで同日の予選出走が叶わなかった。

彼がクラッシュによって予選参加を逃すのは、5月のモナコGP以来2度目だ。予選でのクラッシュに目を向けると、フランスGPではQ2進出が可能なタイムを記録しつつも、クラッシュでそのチャンスを逃している。

シュタイナーは、こうしたクラッシュについてルーキードライバーを起用する立場からすれば織り込まなければならないモノだと述べている。しかし、クラッシュが頻発することを受け、シーズン後半戦では財政的影響も視野に入れて、クラッシュを最小限に抑えるべき時期に入ったと考えている。

「ミックはここ5レースで大きなクラッシュが何度かあった」シュタイナー代表はそう語る。

「スピンや何かは起こるものだ。ただこうしたアクシデントは、かなり重い。資金も必要となるし、いいニュースと呼べる理由はない」

「我々は、その点を改善するために取り組む必要がある。それから予算の件もあるため、ここには拘る必要がある。こうしたクラッシュがあった時には、それを回避する考えを持たなければならない」

「現時点でそう感じているのは明らかだが、我々はまだ対処できる段階にある。だが早晩、これを終わらせる手段を見つけ出す必要に迫られるだろう。少し頻度が高く、そして厳しいものになってきているからだ」

なおチームメイトで同じくルーキーのニキータ・マゼピンも、シーズン前半は多くのクラッシュを経験してきた。ただシュタイナー代表は最近はそのミスも減ってきていると、マゼピンを評価している。

Damage to the car of Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images