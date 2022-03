ハースF1、シューマッハー欠場の理由を説明。リスクを避け、次戦オーストラリアGPでの完全復活を目指す

Listen to this article

Listen to this article

F1第2戦サウジアラビアGPの予選Q2で、ハースのミック・シューマッハーが大クラッシュを喫してしまった。マシンは大きなダメージを受けたものの、幸いシューマッハーは無傷で済んだ。

シューマッハーは付近の病院に搬送され、予防的な検査を受けた後に退院。ホテルに戻ることができた。決勝日の27日も、朝からパドックで彼の姿が確認されている。

シューマッハーの無事が確認されたことで、ハースがシューマッハーのためにニューマシンを準備し、シューマッハーがサウジアラビアGP決勝レースをピットレーンから戦うという選択肢を選ぶ可能性もあった。

しかしチーム代表のギュンター・シュタイナーは、その選択肢によるメリットは少なすぎる、むしろデメリットの方が大きいと考え、シューマッハー欠場の決断を下した。

ピットレーンからのスタートとなればポイント獲得の望みは薄く、さらにダメージを負うリスクも高い。マシンを急いで組み上げた場合、シューマッハーが完全復活する2週間後のオーストラリアGPで新たなアクシデントが起き、より良いチャンスを逃す可能性があることも、シュタイナーは危惧しているのだ。

「徹夜で作業をして(決勝日の朝になり)、いろんなことを急いだせいで妥協してしまったことに気づくかもしれない」

シュタイナーはシューマッハー欠場の判断についてそう語った。

「そしてオーストラリアでスペアパーツがすべて揃わなくなり、そこでちょっとしたことが起きたら、理論的にはもっと良いポジションにいられるはずなのにレースに出られなくなってしまう」

「私にとって、それは非合理的だ」

Debris from the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, on track

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images