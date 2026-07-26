大改善アストンに抜かれたウイリアムズ。でもサインツJr.は前向き「自分たちにも同じことができると勇気が湧く」
ウイリアムズのカルロス・サインツJr.はF1ハンガリーGPでアストンマーティンが劇的に改善してきたことを、自分たちにもチャンスがあると前向きに捉えるべきだと考えている。
Carlos Sainz, Williams
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
カルロス・サインツは、ハンガリーGP予選でのアストンマーティンの大きな躍進は、苦戦するウイリアムズにとって「目指すべき姿」だと考えており、チームはその変化から刺激を受けるべきだと語った。
アストンマーティンはハンガリーGPで今シーズン初のアップデートを実施し、大きくパフォーマンスを向上させた。そしてフェルナンド・アロンソが今シーズン初めてQ1を突破し、ウイリアムズを上回る16番グリッドを獲得してみせた。
これまでアストンマーティンはF1で最も遅いチームであり、前戦ベルギーGPの予選ではキャデラック勢からも約2秒遅れという状況だった。しかしハンガリーでのアップデートが、状況がいかに急速に変わり得るかを示したと言える。
苦戦しているウイリアムズも9月アゼルバイジャンGPで大型アップデートを予定している。サインツJr.はこのアップデートを前に、ウイリアムズとしてアストンマーティンを参考にすべきだと主張した。
「チームとしては、恐れるのではなく、ポジティブに受け止めるべきだと思っている」
サインツJr.はそう語る。
「むしろ、僕にとっては（アストンマーティンの躍進は）ポジティブな材料だ。自分たちの弱点を理解し、自分たちと似た規模の設備を持つF1チームが、わずか6ヵ月でこれほど大きく巻き返し、多くのダウンフォースを手に入れた姿を見れば、『自分たちにも同じことができる』という勇気が湧いてくるからね」
Carlos Sainz, Williams
Photo by: Clive Mason / Getty Images
「もし同じことができないのであれば、なぜなのか？ なぜ自分たちにはその能力がないのか？ だから今後重要なのは、彼らと同じような飛躍が自分たちにもできることを証明することにある」
「アストンマーティンはスパ（ベルギーGP）では僕たちよりダウンフォースもシャシー性能も劣っていた。それが今では中団グループで最もダウンフォースを発揮しているんだ」
「つまり、ダウンフォースを増やし、マシンを進化させるための解決策は存在するということだ。だから僕はこれを前向きに捉えているし、チームも『正しいことをすれば実現できる』と考えるべきなんだ」
もっとも、効率的にアップデートを投入することは言うほど簡単ではない。ウイリアムズはそもそも2026年型マシンの製造でも遅れを抱え、バルセロナで予定されていたシェイクダウンを見送る事態にもなっていた。
そのためサインツJr.は、FW48の重量問題や全体的な性能改善を狙うバクーでのアップデートについて、「どれだけ効果があるかはまだやってみなければ分からない」と慎重な姿勢も見せた。
一方、チームメイトのアレクサンダー・アルボンはさらに悲観的な見方を示している。
「アストンマーティンがどれほどのアップグレードを持ち込んだのかは分からないけど、あんなアップグレードは夢のようなものだよ。僕たちにとっても本当に夢みたいなアップデートだ」
「彼らには素直に敬意を表したい。ストレートスピードのおかげで何レースかは戦えるだろうけど、コーナーでは彼らの方が明らかに速い」
「目を覚まさせられるような出来事だった。僕たちはバクーで投入するアップデートの内容を知っているけど、あれほどのものではない。だから、まだまだやるべきことは多い」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
苦戦続くウイリアムズ、アゼルバイジャンGPでは”まるで新車”になるアップデート投入へ。ボウルズ代表「我々はその時期を待っている」
アルボンが“マンセル風”ヘルメットでバルセロナを走る！ ウイリアムズF1最多出走記録更新を記念
ウイリアムズF1、来季も今季のドライバーふたりを継続か？ ボウルズ代表の願望「彼らはこの旅に参加したいと思っているはず」
サインツJr.、ハンガリーGPの苦戦に「このサーキットは、僕たちの弱点をすべて浮き彫りにしている」
ヒュルケンベルグ、アウディのシート維持に余裕見せる。後任とウワサのサインツJr.に「リザーブなら空いてるよ！」
サインツJr.、ウイリアムズに”警鐘”。今シーズンに失敗の烙印「来年に向けてシャキッとしないと」
最新ニュース
まさにカオスな結末！ クラッシュ車両がコースを塞ぎ赤旗中断。優勝デ・フリーズとキャシディふたりの”ニック”が表彰台に｜フォーミュラE第15戦東京E-Prix
「マシンに適応できないなら、レベル不足」ノリス、2026年マシンへの適応でラッセルに辛口。フェルスタッペンにも反論
大改善アストンに抜かれたウイリアムズ。でもサインツJr.は前向き「自分たちにも同じことができると勇気が湧く」
マレーシア・セパンで9年ぶりF1開催！ 中東情勢の煽りで中止された“バーレーンGP”として10月に実施
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。