大改善アストンに抜かれたウイリアムズ。でもサインツJr.は前向き「自分たちにも同じことができると勇気が湧く」

カルロス・サインツは、ハンガリーGP予選でのアストンマーティンの大きな躍進は、苦戦するウイリアムズにとって「目指すべき姿」だと考えており、チームはその変化から刺激を受けるべきだと語った。

アストンマーティンはハンガリーGPで今シーズン初のアップデートを実施し、大きくパフォーマンスを向上させた。そしてフェルナンド・アロンソが今シーズン初めてQ1を突破し、ウイリアムズを上回る16番グリッドを獲得してみせた。

これまでアストンマーティンはF1で最も遅いチームであり、前戦ベルギーGPの予選ではキャデラック勢からも約2秒遅れという状況だった。しかしハンガリーでのアップデートが、状況がいかに急速に変わり得るかを示したと言える。

苦戦しているウイリアムズも9月アゼルバイジャンGPで大型アップデートを予定している。サインツJr.はこのアップデートを前に、ウイリアムズとしてアストンマーティンを参考にすべきだと主張した。

「チームとしては、恐れるのではなく、ポジティブに受け止めるべきだと思っている」

サインツJr.はそう語る。

「むしろ、僕にとっては（アストンマーティンの躍進は）ポジティブな材料だ。自分たちの弱点を理解し、自分たちと似た規模の設備を持つF1チームが、わずか6ヵ月でこれほど大きく巻き返し、多くのダウンフォースを手に入れた姿を見れば、『自分たちにも同じことができる』という勇気が湧いてくるからね」

Carlos Sainz, Williams Photo by: Clive Mason / Getty Images

「もし同じことができないのであれば、なぜなのか？ なぜ自分たちにはその能力がないのか？ だから今後重要なのは、彼らと同じような飛躍が自分たちにもできることを証明することにある」

「アストンマーティンはスパ（ベルギーGP）では僕たちよりダウンフォースもシャシー性能も劣っていた。それが今では中団グループで最もダウンフォースを発揮しているんだ」

「つまり、ダウンフォースを増やし、マシンを進化させるための解決策は存在するということだ。だから僕はこれを前向きに捉えているし、チームも『正しいことをすれば実現できる』と考えるべきなんだ」

もっとも、効率的にアップデートを投入することは言うほど簡単ではない。ウイリアムズはそもそも2026年型マシンの製造でも遅れを抱え、バルセロナで予定されていたシェイクダウンを見送る事態にもなっていた。

そのためサインツJr.は、FW48の重量問題や全体的な性能改善を狙うバクーでのアップデートについて、「どれだけ効果があるかはまだやってみなければ分からない」と慎重な姿勢も見せた。

一方、チームメイトのアレクサンダー・アルボンはさらに悲観的な見方を示している。

「アストンマーティンがどれほどのアップグレードを持ち込んだのかは分からないけど、あんなアップグレードは夢のようなものだよ。僕たちにとっても本当に夢みたいなアップデートだ」

「彼らには素直に敬意を表したい。ストレートスピードのおかげで何レースかは戦えるだろうけど、コーナーでは彼らの方が明らかに速い」

「目を覚まさせられるような出来事だった。僕たちはバクーで投入するアップデートの内容を知っているけど、あれほどのものではない。だから、まだまだやるべきことは多い」