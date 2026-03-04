今年も新宿の京王百貨店でF1グッズが買える！ 鈴鹿サーキット公式ショップが3月12日から1週間オープン、岩佐歩夢サイン入りグッズも当たる
3月12日から、京王百貨店 新宿店で鈴鹿サーキット公式サテライトショップがオープン。F1チームグッズや鈴鹿サーキット公式グッズが販売される。
写真：: Mobility Land
2026年のF1日本GPの開催まで、いよいよ1ヵ月を切った。3月12日（木）からは京王百貨店 新宿店で鈴鹿サーキット公式サテライトショップが期間限定でオープン。F1や鈴鹿サーキットの関連グッズを買い求めることができる。
京王百貨店でのF1グッズ販売は、昨年も同様に鈴鹿サーキット公式サテライトショップという形で実施された。昨年は京王線新宿駅の京王西口改札を出てすぐのB1階イベントスペースにショップが構えられたが、今年は1階正面入口イベントスペースにオープンするという。
期間は3月12日（木）から18日（水）までの1週間。14日（土）までは10時から21時までの営業だが、15日（日）は20時、16日以降は20時30分が閉店時間となっているので注意が必要だ。
また、期間中に1精算で税込22,000円以上の買い物をすると、2025年のスーパーフォーミュラチャンピオンで、レーシングブルズのリザーブドライバーも務める岩佐歩夢のサイン入りグッズが当たる抽選会に参加できるという。
■場所
京王百貨店 新宿店 1階正面入口イベントスペース （東京都新宿区西新宿1-1-4）
■営業時間
3月12日（木）10:00~21:00
3月13日（金）10:00~21:00
3月14日（土）10:00~21:00
3月15日（日）10:00~20:00
3月16日（月）10:00~20:30
3月17日（火）10:00~20:30
3月18日（水）10:00~20:30
