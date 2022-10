ブラッド・ピット主演のハリウッドF1映画プロジェクトが本格始動へ。『トップガン』最新作仕込み”リアル”追求

Listen to this article

ブラッド・ピット主演のハリウッドF1映画プロジェクトに進展があった。F1アメリカGPが開催されているサーキット・オブ・ジ・アメリカズ(COTA)を訪れたブラッド・ピットと映画プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーがF1チーム代表らと面会を行ない、その概要を説明したようだ。

この映画の監督を務めるのは、『トロン:レガシー』や『オブリビオン』、そして大ヒットを記録した『トップガン:マーベリック』などを世に送り出してきたジョセフ・コシンスキー。ブラッカイマーとはトップガン最新作でタッグを組んでおり、そのブラッカイマーはNASCAR映画『デイズ・オブ・サンダー』や初代『トップガン』、『ザ・ロック』、『ブラックホーク・ダウン』、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズなどの著名作品を多数手がけてきた。

脚本担当も『トップガン』からエーレン・クルーガーを抜擢。その気になるストーリーは、ベテランドライバーが新進気鋭の若手ドライバーを指南するというモノで、ルイス・ハミルトン(メルセデス)がプロデューサーとしてプロジェクトに深く関わり、ハミルトンのマネージャーであるペニーソウもこのプロジェクトに参画。企画はApple Screenが引き受けている。

10月21日(金)、COTAのF1ホスピタリティに全F1チームのチーム代表が招かれ、ブラッド・ピットとブラッカイマー、そしてコシンスキーと面会。F1のステファノ・ドメニカリCEOと共に、ハリウッド界の面々がチーム側にプロジェクトの全容を明かした。

Lewis Hamilton is closely connected to Brad Pitt's F1 movie project as a producer.

