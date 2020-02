F1のレギュレーションは、2021年から大きく変更される予定になっている。

ただ現行のいわゆる”パワーユニット(PU)”レギュレーション時代は、ある1チームが支配的な強さを見せてきた。メルセデスである。メルセデスは2014年に今のレギュレーションが導入された後、2019年まで全てのシーズンで、ドライバーズタイトルとコンストラクターズタイトルを獲得。そしてまもなく開幕を迎える2020年シーズンに、同一レギュレーション時代完全制覇を目指し、挑むことになる。

2月14日にシルバーストンで発表される予定のニューマシンW11は、昨年型車W10の進化版になると思われる。そしてチームはそのW10の弱点を見直し、さらに多くのパフォーマンスを手にすることを目指している。

事前の取材によれば、昨シーズンの時点でかなり手強いマシンだったにも関わらず、潜在的なパフォーマンスをさらに発揮することを目指し、改良が施されているようだ。

彼らは自身の弱点を精査、さらにライバルのマシンを密に研究した結果、2017年にフェラーリが導入したデザインコンセプトを採用しようとしているのではないかとみられる。

このデザインコンセプトは、コクピット横の衝撃吸収構造の位置を下げ、さらに前方に移動したモノ。これによってサイドポットに流入しラジエターに向かう気流の質を改善、さらにフロントタイヤ後方に発生する乱流がサイドポンツーンへの気流に与える悪影響を減らすことにある。

この変更によりメルセデスは、PUのパフォーマンスと信頼性を向上、さらに空気抵抗を低減し、マシンのエアロパフォーマンスも改善しようとしているはずだ。

昨シーズン、フェラーリやホンダのPUが性能を大幅に向上させたため、メルセデスの優位性は小さくなった。そのため彼らは、このPUのパフォーマンス面で、再びライバルに勝つことを目指している。そのため、高出力をより長く発揮できるよう、冷却効率を改善する必要がある。これには、前述のような改善が必要となるのだ。

W10は非常にタイトなボディ形状となっており、ライバルと比べればかなり極端なモノだった。冷却性能を最大化するには、新たな形状にし、燃料タンクのレイアウトを変更する必要もあるはずだ。そしてラジエターとサイドポッドのパッケージングを広げることになっても、驚くことではない。さらに重量配分も改善されることになるだろう。

