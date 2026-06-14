ラッセル、復活ポールは”自分リセット”のおかげ。「キミのマネは止めて直感を信じた」

メルセデスのジョージ・ラッセルはF1バルセロナ-カタルニアGPでポールポジションを獲得。ラッセルはF1タイトル争いへ再び加わるために「大きなリセット」を行なったことが今回の結果につながったと明かした。

ラッセルは今シーズン、開幕戦オーストラリアGPを勝利し好スタートを切った。しかしその後はラッセルが不運に見舞われたこともあり、チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリが5連勝を達成。タイトル争いでは不利な状況に置かれてしまった。

特にカナダとモナコの直近2戦ではノーポイントに終わってしまったラッセルだが、カタルニアではポールポジションを獲得。その足がかりとなったのは、自分自身を”リセット”したことだという。

「今週末に向けて、自分自身を大きくリセットしたんだ」

ラッセルはSky Sportsにそう語った。

「FP1の最初の周回からずっとトップ2圏内にいて、それが何より誇らしかったし嬉しかった」

「ここ数戦はさまざまな理由で本当に苦しい結果が続いていた。だから大きなリセットだったし、それがどういう結果になるかは誰にも分からなかった」

「でも、自分のリズムを取り戻せた感覚があったし、マシンにも本当に快適さを感じていた。シーズン序盤ととても似た感覚だった」

「ここ数週間ずっと支えてくれたチームのみんなのためにも、結果を出せたのは本当に嬉しいことだ」

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

前戦モナコは特にラッセルにとって厳しい週末になった。ラッセルは、2026年型マシンの特性がアントネッリのドライビングスタイルにより適していると語り、自身も若いチームメイトのセットアップやアプローチを参考にしていたことを明かした。ただ、カタルニアでは考えを変えたという。

「今週末はデータを一切見ていない」

「ただマシンを運転して、自分の感覚を信じただけだ。少しリスクを冒す行動だけどね。今のF1マシンは非常に複雑で、常に次に改善できることを探しているからだ」

「ここ数戦、僕とチームはずっと改善策を探っていた。キミがとても良いパフォーマンスを発揮していたから、彼に合っているものをコピー＆ペーストするような形で試してもみていた」

「でも、それは僕には機能しなかった。だから『自分の直感を信じるべきだ』と思ったんだ。何かが、自分自身の方向へ進めと言っていた。そして実際にそうして本当に良かったと思っているよ！」

一方、ラッセルに予選で0.3秒差をつけられて3番手となったアントネッリは、今週末は苦戦していると認めた。

「マシンの中で良い感触を得られていない」とアントネッリはSky Sportsに語った。

「今週末のコンディションに合わせてドライビングスタイルをうまく適応させられていない。特にこのコースはミスを許してくれないし、タイヤを1周持たせることも難しい」

「ラップ全体を通してタイヤの性能を最大限に引き出せなかった。Q3最後のアタックではターン5まではとても良いラップだったけれど、そこから大きくタイムを失った」

「それで終わりだった。少しオーバードライブしていたんだと思う。今週末は“速く走るためにはゆっくり走らなければならない”ような週末だった。でも僕はそれをうまくできなかった」

「でもレースペースはもっと良いはずだし、もっと良くなるはずだから明日も同じような良い感触を持てれば、順位を上げていけると思う」