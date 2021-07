イギリスGPの“フェルスタッペン×ハミルトン問題”はついに決着。しかし未だ残る大きな謎

F1第11戦ハンガリーGPを前にして、前戦イギリスGPで起きたルイス・ハミルトン(メルセデス)とマックス・フェルスタッペン(レッドブル)の接触に関する問題がついに決着した。レッドブルはハミルトンに科された10秒ペナルティが甘すぎるとして再審を要求したが、FIAはこれを却下。ただこの決定に関して、多くのF1関係者の間はあまり驚いていない。

結局のところ、ハミルトンは映像とテレメトリーデータを踏まえた制裁を既に受けており、レッドブルがここから新たに「重要」で「関連性のある」証拠をFIAに提出できる可能性はほとんどなかったと言っていい。

2019年のカナダGPでセバスチャン・ベッテル(当時フェラーリ)がペナルティを受けた際、フェラーリが再審を求めるため、SkyのTV放送でのカルン・チャンドックの発言を利用して痛い目にあったことは記憶に新しい。FIAの求める基準は決して甘くないのだ。仮にトップチームがそれを新たな証拠だと感じていたとしても、FIAは再調査を開始するにあたってかなり厳しい要求をしてくる。

今回のケースでは、レッドブルがいくつかの映像を用意した。ハミルトンがフェルスタッペンとの接触の後にシャルル・ルクレール(フェラーリ)をオーバーテイクした際の映像を比較資料として提出したり、アレクサンダー・アルボンによるハミルトンの走行ラインの再現映像を提出したが、それらは再調査をさせるのに十分なものではなかった。

この結果は関係者に衝撃を与えるようなものではなかったが、FIAの声明を見てみるといくつかの謎が浮かんでくる。

今回スチュワードによって明らかにされたことの中で重要なポイントのひとつは、レッドブルが証拠を“発見する”というよりは、“作り出す”ことに奔走していたことだ。彼らはレース後、シルバーストンで1台のマシンを走らせることによって、接触が起きたコプスでの走行ラインを文字通り再現したのだ。

スチュワードによると「レッドブルはシルバーストンで行なわれたレースの1周目においてハミルトンが通ったラインを、2021年7月22日に他のドライバー(アルボン)の走行ラップを基に再現した」とされている。

アルボンはイギリスGP終了直後、ピレリのタイヤテストに参加して2021年マシンのRB16Bをドライブ。そのテストは7月20日に終了したが、22日にはレッドブルが“フィルミングデー”を設け、2019年マシンのRB15を走らせた。その際の映像はチームのSNSでも公開されていた。

RB15は2年落ちのマシンとなるため、レッドブルは走行距離の制限なく、いくらでもプライベート走行を行なうことができる。またリザーブドライバーであるアルボンを走らせること自体も特筆すべきことではなかったが、このテストは、ハミルトンの走行ラインを再現するために行なわれた重要なテストだったのだ。レッドブルとしては、ハミルトンが曲がりきれないほどのオーバースピードでコーナーに進入していたことを示したかったのだろう。

レッドブルが年間で限られた数しか行なえないプロモーションイベントを利用してまでフィルミングデーを実施し、証拠映像の作成を行なったことは、レッドブルがどれほどの労力とコストをかけてこの件に臨んだかを示している。しかし、このフィルミングデーは果たしてただ証拠映像を作るためだけに行なわれたものなのだろうか?

アルボンがどんなにリアルにハミルトンの動きを再現したとしても、レッドブルがコース上で事故を再現することは、「重要かつ関連性のある証拠の提出」とはみなされなかっただろう。スチュワードが指摘したように、これは再審プロセスを進めるために必要な“発見”ではなかったのだ。声明でも、今回提出された証拠が「“発見されたもの”ではなく、再審請求をサポートするために作り出されたもの」だったと述べられている。

それにしても、今回再現映像の作成に協力したのが、レッドブルのレギュラードライバー時代に2度もハミルトンに接触された(2019年ブラジルGP、2020年オーストリアGP)アルボンであることは何とも皮肉な話だ。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images