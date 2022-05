F1特集｜髪を赤く染めたアルボン。その裏にある孤児たちとの心温まるストーリー

Listen to this article

F1第6戦スペインGPに向けた木曜日、バルセロナはカタルニア・サーキットのパドックでは、ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンがチームスタッフの髪をヘアスプレーで赤く染めるのを手伝った。

この”赤髪”ブームはウイリアムズだけでなく、Sky Sport F1で実況を務めるデビッド・クロフトをはじめ、パドック中に広がった。しかしこれは単なるお遊びではなく、アルボンが母国タイで行なった心温まるチャリティ活動がキッカケとなっていた。

トロロッソとレッドブルでF1を戦った経験を持つアルボンが、ウイリアムズでF1復帰を果たすと決まった時、その契約はwin-winのように思えた。

2020年末にレッドブルのシートを失ったアルボンは再び戦いの舞台に上がる機会を得て、ウイリアムズはジョージ・ラッセル(現メルセデス)の抜けた穴を埋める、速く経験豊富なドライバーを獲得することができた。

今季新加入のアルボンはスペインGPまでに貴重な3ポイントをチームにもたらしており、その光るパフォーマンスがチームの追い風となっている。

F1参戦半年でトップチームに昇格を果たしたことで、イギリス系タイ人のアルボンはレーシングライセンスの籍を置くタイでは有名人に。そしてウイリアムズのヨースト・カピト代表を通じて、アルボンはタイとの新たな繋がりを得た。

というのも、ヨーストの弟であるフォルカーは、20年以上タイのバンコクでチャリティ活動に注力していたことが関係している。

フォルカーはヨーストと彼らの父が1985年パリ・ダカールのトラック部門を制した時、クルーのひとりとして参加していた。兄ヨーストがその後BMW、ザウバー、フォルクスワーゲンなどを通じてモータースポーツのキャリアを積んでいく一方、弟フォルカーはダカールをキッカケに冒険心に火が付き、タイでイベント企画のコンサルティングを開業。ロジスティクスの専門知識を活かし、毎年開催されるレース・オブ・チャンピオンズ(ROC)などの大規模イベントの中核となっている。

しかしそれ以外では、ヨーストとは異なりフォルカーはレースとは無縁の世界に生きており、彼はバンコクから来たに100kmほど離れたワット・サケーオ村にある「ワット・サケーオ孤児院」に住む2500人の恵まれない子どもたちに支援を行なっているのだ。

Photo by: Iceman Charity

仏教が広く信仰されているタイでは、彼らの旧正月にあたる4月13日〜15日のソンクラーン(水掛け祭り)が一年の節目。そのため大晦日は海外ほど盛大に祝うことはないが、日が明け元旦を迎えると、僧侶がその年始めのタンブン(托鉢)を行なう。タイでは、恵まれない人に施しを行なうことはとても徳の高い行為として、多くの人が日常的にタンブンを行なっている。

2004年、東南アジアを襲った大津波によって多くの子どもたちが親をなくしたことで、多数が孤児となってしまった。その年の初めに、フォルカーは友人と共にワット・サケーオ孤児院に25kgのお米を寄付。その次の機会で2500個のアイスクリームを届けたことから、フォルカーは子どもたちから”アイスマン”と呼ばれるようになったという。

「この孤児院には、本質的に足りないモノがあると思ったのだ」とフォルカーは振り返る。

「(2004年に)この子たちはアイスクリームを食べたことがないんじゃないかと思って、次はアイスを持ってこようと思った。2500個のアイスクリームを溶かさずに持ってくるのは大変だったよ……!」

「アイスを買ってくるよりも、もっとやるべきことがあるんじゃないかと言われたこともあったけど、子どもたちが泣いて喜ぶのを見て、アイスを持ってきたことは決して無駄じゃなかったと思わされた。子どもたちが欲しがるモノだったのだ」

こうしてフォルカーの「アイスマン・チャリティ」と呼ばれる支援活動が生まれた。

ワット・サケーオ孤児院には、タイ北部を中心に全土から拠り所を失った子どもたちが集まっている。子どもたちはそこからワット・サケーオにある国営の学校に通い、国語や算数などの基礎教育を受けている。ただ、彼らが住む孤児院の生活水準を最低限度以上に引き上げるには、外部の寄付に頼るしかなかった。

しかし、フォルカーのアイスマン・チャリティは、長年の活動を通じて約8000万バーツ(約3億円)を集め、2500人の孤児の食料の確保から施設の改善まで、孤児院への関わりを深めていった。

そしてアルボンのウイリアムズ加入が決定。彼らはタイ籍のアルボンとのつながりを感じ、第4戦オーストラリアGPを前にタイを訪れることとなっていたアルボンの予定表にワット・サケーオ孤児院への訪問を加えたのだ。

Alex Albon plays football with the children at Thailand's Wat Sakaeo orphanage

Photo by: Iceman Charity