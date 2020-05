2000年代、それまでザウバーのスポンサーを務めていたレッドブルは、独自のドライバーアカデミーを設立し、若いドライバーをスカウト。彼らのキャリアを財政面でもバックアップしてきた。

レッドブルはそれ以前にも一部のドライバーをサポートしていた。特に2001年、エンリケ・ベルノルディがアロウズからF1昇格をデビューを果たすのに重要な役割を果たした。レッドブルのジュニアチーム設立は、それを一歩前進させ、独自の予算とヘルムート・マルコを頂点とした若い才能を発掘するための組織を構築した。

マルコは自身のレーシングキャリアを終わらせた後、ゲルハルト・ベルガーやカール・ヴェンドリンガーなど同郷のドライバーたちのマネジメントを続け、F3などに参戦したチーム”RSMマルコ”を設立した。1999年、RSMマルコはレッドブル・ジュニア・チームと名を変え、ベルノルディやリカルド・マウリシオ(3レース後にマーカス・フリーザッハーに交代)が同年と翌2000年にマシンをドライブした。

2001年、レッドブル・ジュニア・チームのプログラムには7人のドライバーが加入し、スタートを切った。これにはマウリシオ、フリーザッハー(F3000)、ベルンハルト・オーインガー(ドイツF3)、クリスチャン・クリエン(フォーミュラBMW)、レインハルド・コフラー(フォーミュラBMW・ジュニア)、そしてカートではクリストファー・ヴァッサーマンとセバスチャン・ベッテルを支援した。

Photo by: Joe Santos

マウリシオはF3000で好成績を残すことができず、2002年の始めにプログラムから離脱することになった。しかしその時までに、新たにふたりのドライバー、ビタントニオ・リウッツィとマーティン・ラッジンガーがレッドブル・ジュニア・チームに加わることになった。

この時点のレッドブル・ジュニアドライバーのうち、最終的にF1までたどり着いたのは3人だけである。クリエンは2004年にジャガーからF1デビュー。2005年にはリウッツィがレッドブルからF1昇格を果たした。しかしこのプログラムのイメージを大きく変えたのは、ベッテルが大成功を収めたことだった。

ベッテル登場以前、レッドブル・ジュニア・チームは成功したとはみなされていなかった。2003年と2004年にはプログラムは大幅に拡大し、16人以上のドライバーがプログラムに加入したにもかかわらずだ(中には、後にF1デビューを果たすスコット・スピードも含まれていた)。ルイス・ハミルトンやニコ・ロズベルグ、そしてロバート・クビサなどの若手ドライバーたちには、マルコの指は動かなかった。

ベッテルはBMWと共同でマネジメントしていたため、100%レッドブルのドライバーだというわけではなかった。そのため、ベッテルが初めてF1マシンを走らせたのは、BMWエンジンを搭載したウイリアムズ。2005年のことだ。そして2006年には、BMWザウバーのサードドライバーに指名された。そして2007年のアメリカGPでは、前戦カナダGPで負傷したロバート・クビサの代役としてF1デビュー。いきなり8位に入賞し、強い印象を示した。

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

ベッテルはデビュー戦から4レース後、スピードの後任としてトロロッソに加入することになった。BMWはその年の最後までベッテルを起用する権利を持っていたが、ニック・ハイドフェルドとクビサのコンビを継続することを選択。そしてベッテルは、2008年にはトロロッソからフル参戦することになった。

ベッテルはその年、ウエットコンディションのモンツァで優勝することになる。それまでレッドブル・ジュニア・チームの卒業生たちは、F1で成功したとは言えなかった。クリエンもスピードも、レッドブルの枠から外れた後、そのキャリアを軌道に乗せることはできなかった。

その後、2009年にはレッドブルに昇格したベッテルの後を引き継ぐ形でセバスチャン・ブエミがトロロッソに加入。その年の後半には、ハイメ・アルグエルスアリがセバスチャン・ブルデーの後任としてトロロッソに加入した。しかしブエミもアルグエルスアリも、レッドブル・レーシング入りを果たすことができなかった。

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

ベッテルの次にレッドブルまでたどり着いたのは、ダニエル・リカルドである。リカルドは2011年に下位チームのHRTで光る走りを見せ、トロロッソでの2シーズンを経てレッドブル入りを果たす。トロロッソ在籍中、リカルドはジャン-エリック・ベルニュなど手強いチームメイトとの戦いを制した格好だ。そして2014年のカナダGPでF1初優勝。この勝利が、レッドブル・ジュニア・チーム”真の”出身ドライバーが、初めて表彰台の頂点に立った例とも言えよう。

ダニール・クビアトは、レッドブルまでたどり着いた、レッドブル・ジュニア・チーム出身3人目のドライバーである。トロロッソでベルニュを下し、2015年にレッドブル入り。しかし、1年と少しでトロロッソに再び降格させられてしまう。

これに続いたのがマックス・フェルスタッペンだ。フェルスタッペンはメルセデスからも声がかかっていたが、レッドブル・ジュニア・チーム入りを選択。2014年の日本GPでトロロッソからフリー走行に初めて出走した。当時まだ16歳という若さだった。

そして2015年にレギュラードライバーとしてF1デビュー。17歳165日という史上最年少記録でF1デビューを果たすことになった。

フェルスタッペンは、ある意味ではレッドブル・ジュニア・チーム史上最も大胆な賭けといえるかもしれない。しかしレッドブル昇格後、メルセデスが支配的な強さを発揮した4シーズン弱の間に8勝を挙げたことを考えれば、見事に報われたとも言えるだろう。

Max Verstappen, Red Bull Racing speaks with members of the media

Photo by: Red Bull Content Pool