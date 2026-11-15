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自動車レースで”水素”を使うメリットとは？ スーパー耐久に、そしてル・マンに……トヨタの想い「将来の量産車開発に活かせる」

モータースポーツのエネルギー源として、最近では持続可能燃料が幅広く使われている。そして、徐々にではあるものの、水素をエネルギー源とする車両も出てきている。水素を自動車で使うメリットとは何なのか？

田中 健一

編集: 2026/11/15 8:34

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TR LH2 Racing Prototype

写真：: Toyota Racing

自動車はこれまで、石油由来の燃料で走るのが常であった。ハイオクガソリン、レギュラーガソリン、軽油とあれど、いずれも石油を原料にした燃料を燃やすことで、エンジンを動かしていたわけだ。

今ではそのエンジンに電気モーターを組み合わせたハイブリッドシステムが主流となり、電気自動車の普及も進んでいる。さらには使う燃料も、持続可能燃料だったり、水素だったりと、様々なエネルギー源が登場している。

レーシングカーにも、今では様々なタイプの動力源がある。F1やWEC（世界耐久選手権）はハイブリッドで、持続可能燃料を使う。またフォーミュラEという完全電動車によるシリーズも、気付けば設立から10年以上が経った。

そして今度はトヨタが、水素エンジンを搭載したレーシングプロトタイプを用いて、将来の可能性を見据えた技術開発を進めている。今年のル・マン24時間レースでは、その開発車両『TR LH2 Racing Prototype』のステアリングを中嶋一貴が握り、デモ走行を披露した。

地下深くから掘り出してきた化石燃料を、以前のようにじゃぶじゃぶ使うということはもはやできない。地球温暖化対策のためにも、カーボンニュートラル燃料や水素など、多様な選択肢を準備していかねばなるまい。

しかし、その後を継ぐエネルギー源として電気、水素、持続可能燃料と色々あり、そのいずれもが現在絶賛開発中である。果たしてどれが最適な”後継”エネルギーなのか？

ちなみに水素も持続可能燃料（特にeフューエルと呼ばれるもの）も、作り出すためには電気が必要だ。水素は水を電気分解して作るし、持続可能燃料はその水素を、大気中から回収した二酸化炭素から取り出すなどして調達した炭素と結合させてガソリンとほぼ同成分の燃料を作る……つまり鍵となるのは電気ということだ。それも火力発電した電気では意味がない。風力発電や水力発電などのいわゆる”再生可能電力”でなければ、温暖化対策には寄与しないのだ。

「本当は、一番最初の出来上がる電気をそのまま使うのが一番効率良いし、安いんですよ」

そう語るのは、トヨタ自動車のパワートレーンカンパニー、パワーソース先行開発部の小川輝部長である。小川部長は、水素エンジンマシン”TR LH2 Racing Prototype”やスーパー耐久に参戦しているいわゆる”水素カローラ”の開発を率いている人物だ。

「ただ、その電気を利便性よく使えるかどうかは大きな課題です。送電網や充電設備といったインフラ設備を整えねばいけませんし、それを使う車両も、従来のエンジン車とは全く違った電気自動車に置き換えなければいけません」

「液体燃料のガソリンは、すでにインフラも整っています。そのガソリンと同じ成分のeフューエルができれば、ガソリンスタンドもそのまま使えますし、車両も無改造でいいわけです。ただ、そのeフューエルを作るのには手間がかかるので高価なわけです」

「その中間に来るのが水素です。水素はeフューエルの原料の一つでもあり、eフューエルに比べれば合成工程が少なくて済むという可能性はあります。一方、水素そのものも製造、輸送、圧縮または液化、貯蔵のコストが必要であり、現時点で一概安いとは言えません。供給量とインフラが拡大することで、コストを下げられるかが重要です」

つまりは、再生可能エネルギーを、どんな蓄電池に蓄えるか……バッテリーか、水素か、持続可能燃料かという選択だ。

「結局はエネルギーをどう貯めて、どう運んで、どう使うかということになるんだと思います。皆それぞれ安くしようと思っているし、コンパクトにしようと思っているし……ノーベル賞が獲れるようなブレイクスルー的な技術ができれば、どれか一択になるかもしれませんけどね」

■水素のメリット

TR LH2 Racing Prototype

写真: Toyota Racing

では持続可能燃料よりも安く作れるという以外に、水素にはどんなメリットがあるのか？

「エンジンで燃焼した時にCO2を出さない。それは当然脱炭素という面でメリットがあります。そして、既存のエンジンをほぼそのまま使えるところもメリットです。燃料系、噴射系などを一部変えれば、今あるエンジンをほぼそのまま使えます」

水素エンジン車に搭載する燃料としての水素は、液体でタンクに貯蔵する。液体水素を大気圧付近で液体に保つには、約マイナス253度の極低温に保っておくことが必要だ。とんでもない冷たさである。

そんな低温の燃料に着火すると、温度変化はとんでもないように思える。それでも既存のエンジンの耐久性は問題ないのか？ そう尋ねると、小川部長はこう説明してくれた。

「水素はマイナス253度以下でなければ液体になりません。液体水素はタンクからエンジンへ送る過程で熱交換器により気化させ、温度を調整した上で噴射しています。したがって、マイナス253度の液体をそのまま、燃焼ガスが2000度を超えるような燃焼室へ噴射しているわけではありません」

ただし液体水素が低温というのはメリットにつながる可能性があり、その研究が進められているという。

「噴霧する時の温度がマイナスであっても、基本的には既存のエンジンでも大丈夫です。ただ、それがどこまで低くても耐えられるかというのは、研究対象です」

そう小川部長は言う。

「エンジンは温度との闘いなんです。液体水素の冷熱を吸気冷却などに活用できれば、吸気密度の向上につながる可能性があります。過給（ターボなど）と同じものではありませんが、エンジンが取り込める空気量を増やす方向に働く可能性があり、現在開発を進めています」

「そういうメリットがあるのは分かっていますから、それがどこまでいけるかというところを、まさに今やっているんです」

また重量というメリットもあると、小川部長は言う。

「水素は、エネルギー密度がすごく良いんです。質量で言うと、同じ重さであれば、水素はガソリンに比べて3倍弱のエネルギーを持っています。ロケットの燃料に水素を使うのは、なるべく軽くしたいからです」

「ただ、体積におけるエネルギー密度は、大きく逆転します。液体水素の体積あたりのエネルギーは、ガソリンのおおむね4分の1から3分の1程度になります。そのため、同等の航続距離を確保するには、より大きな燃料搭載容積や効率向上が必要になります。そこがデメリットですね」

「たとえば WECのハイパーカーならば、ル・マンのサルト・サーキットを、1回のピットストップで12〜13周するわけですよ。それと同じ航続距離を実現するというのは、すごく大きな課題ですね」

その水素は、よく燃えるらしい。ただそのことは、メリットにもデメリットにもなる。

「また、水素は燃焼速度が凄く速いです。ガソリンの5倍くらいよく燃えるんですよ。着火のエネルギーも1/10くらいで済みますから、スパークプラグの火花も小さくて済みます」

「エンジンの効率を高めようとすると、一番手っ取り早いのは、燃料を少なく、なるべく空気を多くして燃やすという、希薄燃焼をするということです。燃料を希薄すると、ガソリンだとなかなか燃えませんが、水素は簡単に燃えてくれます。つまりエネルギー効率を引き上げることができる……目指すのはそういうところです」

「ただその一方で、意図しない形で火がついてしまうこともあります。異常燃焼ですね。水素エンジンはこれとの戦いなんです」

ただその異常燃焼には、解決の可能性が見えてきている。燃焼室の中でどんなことが起きているのか、可視化できるようになったからだ。それがものすごく大きいことなのだと、小川部長は言う。

「燃焼室の筒内を直接可視化できるようにする技術も進んでおり、こういうことをやれば燃える／燃えないということを検証できるようになりました。それを実験に回して、効率よく開発できるようになったんですよね」

「そういう技術の進歩が少しずつ積み重なって、今の時代にようやく商品開発ができるようになったかなと思います」

■水素だけの未来はない？ レースの現場で鍛えられる技術

スーパー耐久に参戦する”水素カローラ” 32号車TGRR GR Corolla H2 concept

写真: Toyota

水素の魅力を語ってくれた小川部長。しかし前述の通り今後のエネルギー源としての選択肢は複数あり、水素だけという未来はないだろうとも語った。

「水素だけの世界というのは、やってこないと思うんですよね。でも、水素も求められる世界は来ると信じてやっていますし、そのための技術も用意しなければいけません」

そう小川部長は語る。

「これがカーボンニュートラルのクルマだから、これに乗ってくださいと言うのではなく、お客様それぞれのエネルギー事情に対して、カーボンニュートラルに貢献できるクルマやパワーユニットをご用意するのが僕らの仕事だと思っています」

「その中でも、水素はすごく有力な手段だと思って開発をしています」

そのための技術が、モータースポーツを使って鍛えられ、開発されると、小川部長は言う。

「エンジンの開発は我々が続けていきます。しかし水素の供給インフラとか、そういうモノも含めて開発していなきゃいけないです」

トヨタは先日、ACO（フランス西部自動車協会）が主導するモータースポーツにおける水素利用の枠組みを構築するためのプロジェクト『MissionH24』に水素エンジンを供給することを明らかにした。このプロジェクトでは、インフラの開発も共同で進めていくことになると小川部長は明かす。

「いかに短時間に、いかに安全に燃料を車両に充填するか、それも技術課題の大きい部分のひとつなんです。それは我々がスーパー耐久で開発してきたことでもあります」

「レースの場を使ってその技術をどんどん成長させていき、そのスピードを加速させていけば、ゆくゆくは量産車のインフラ開発にも活かせると思っています」

「そういう技術開発を加速させるのに、モータースポーツは役に立つと思います。そしてそれをACOと一緒にやること……それも狙いのひとつだと思います」

トヨタ自動車パワートレーンカンパニー、パワーソース先行開発部 小川輝部長

写真: Motorsport.com Japan

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