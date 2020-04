1983年、ロングビーチで行なわれたF1アメリカ西GP。このレースでマクラーレンのジョン・ワトソンは、22番グリッドからスタートして優勝するという離れ業をやってのけた。これは史上最も後方グリッドから優勝したレースとして、今もF1の歴史に残っている。

レースが開催された3月27日のカリフォルニアは晴天。1983年はピットイン作戦もまだ十分に発達していない時代で、セーフティカーが導入されるのは10年も後の話だ。レース序盤に大規模な多重クラッシュが起きたわけでもない。

そんな状況の中で、ワトソンはなぜ22番グリッドから大逆転勝利を収めることができたのか? 前編では、レースを迎えるまでの出来事をワトソンの回想と共に振り返っていく。

■名トレーナー、ウィリー・ダングルとの出会い

Ron Dennis, McLaren-Ford Cosworth, with his drivers Niki Lauda (left) and John Watson

Photo by: Motorsport Images