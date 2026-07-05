2年ぶりに予選でチームメイトに敗北したフェルスタッペン、パワー不足を訴える。決勝前にPU交換か？「こんな状態でレースしても意味はない」

F1イギリスGPの予選で7番手に終わったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が、セッション中に感じていたパワーユニットの不具合について語った。

スプリント予選で自身も驚く3番手に入ったフェルスタッペンだったが、土曜日に行なわれたグランプリ予選は一転して失望する結果となった。フェルスタッペンは5番手に入ったチームメイトのアイザック・ハジャーに0.147秒及ばず……レッドブルの絶対的エースである彼が予選でチームメイトに敗れるのは、2024年アゼルバイジャンGP以来のことであった。

フェルスタッペンは予選の中で、パワーユニットに異変を感じており、彼は無線でも「どんどん悪くなっている。本当に見事だね」と皮肉たっぷりに話していた。また予選後のオランダメディアの取材に対しては、こう説明した。

「クルマのバランス自体も良くなかったけど、それは昨日も同じだった。だから、その点は特に変わっていない」

「今日違っていたのは、僕のマシンだけトップスピードが全く出なかったことだ」

「とにかくどのストレートでも最高速が出ない。当然その分、フルスロットルで走る時間が長くなるから、バッテリーもより多く使うことになる。そして最終セクターでは最悪な事態に陥ってしまう」

要するに、フェルスタッペンはストレートスピードの遅さによって悪循環に陥っていたわけだ。エンジンが不調の場合は電力でパワーを補いたいところだが、パワー不足を補うために全開で走れば走るほど、エネルギー回生が十分にできない。フェルスタッペンによると、ストウ・コーナーを立ち上がる頃には電気エネルギーがほとんど残っておらず、その結果最終セクターで大きくタイムを失っていたという。

フェルスタッペンは続ける。

「エンジンがまともに機能していないんだ」

「本来あるべきような加速をしてくれない。ドライバーなら、それははっきり感じ取れる。そのせいで、どのストレートでも僕たちは遅すぎる」

フェルスタッペンによれば、この症状はスプリントレースでは発生していなかった。そのため、なぜ予選になって突然問題が現れたのか、自分でも説明がつかないという。

この問題を解決するために、スロットル操作や各種設定を変えて症状を和らげようとしたのかと尋ねると、彼はこう答えた。

「もちろん。ありとあらゆることを試したけど、最高速は変わらなかった」

「あるストレートでは少し速くなるかもしれない。でも別のストレートでは逆に遅くなる。だから結局、トータルではただ単に遅すぎるだけなんだ」

レッドブルはパルクフェルメを破るのか？

決勝レースに向けて、レッドブルは重要な判断を迫られる。ローレン・メキーズ代表はチームが原因究明を進めることを明らかにしたが、その調査結果次第ではパワーユニットの交換やセットアップの変更を決断することになるかもしれない。

パルクフェルメルールを破ってセットアップを変更した場合、フェルスタッペンはピットレーンスタートとなる。ただフェルスタッペンは予選順位付近でレースをするくらいなら、全てを変えてしまった方がいいと考えている。

「もし明日も同じクルマで走るなら、正直こんな状態でレースをする意味はない」

「いっそ全部変えた方がいい。今いる位置からスタートしても、結局そのあたりを走るだけで、せいぜいもうひとつ順位を落とすくらいだろう。そういう意味では、僕は変更した方がいいと思っている」

またレッドブルが抱える問題はパワーユニットだけではない。フェルスタッペンは、スプリントと予選の間に行ったセットアップ変更も期待した効果を生まなかったと語った。

「スプリントレースでは超高速コーナーで完全にやられていた」

「後ろにいたジョージ（メルセデスのジョージ・ラッセル）はダーティエアの中にいたのに、高速コーナーではどんどん僕に近づいてきていた。それだけでも状況がよく分かると思う」

「低速コーナーでも、この週末ずっとクルマの挙動には満足できていない。だから、クルマの挙動と自分が求めているものとの間に、明らかなズレがあるんだ」