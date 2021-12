ハミルトン＆メルセデス代表のFIA表彰欠席をジャン・トッド残念がる。「”8連覇”はもっと称賛に値するモノ」

12月16日、FIAの年間表彰式がパリで行なわれ、FIAのチャンピオンシップ王者やモータースポーツに貢献した人々が表彰された。

この表彰式では2021年のF1チャンピオンとなったマックス・フェルスタッペン(レッドブル)の表彰が行なわれた一方で、ランキング2位となったルイス・ハミルトン(メルセデス)、そしてチーム代表のトト・ウルフは欠席。最終戦アブダビGPで発生したセーフティカーを巡る対処への不満を伺わせるモノだ。

メルセデス側はレース後に抗議を行なったが、訴えはスチュワードに却下。そのため彼らは当初、上訴の構えを見せていた。ただ16日の表彰式を前に、メルセデスは抗議を取り下げ。フェルスタッペンのチャンピオン獲得が確定した。

一連の事態を巡る論争は表彰式を前に大きな話題となっていたが、FIA会長(16日で退任)のジャン・トッドはイベントにネガティブな影響を与えるよりも、フェルスタッペンの初王者を祝うことに焦点を当てるべきだと考えているようだ。

ハミルトンとウルフ代表の不在についてのコメントを求められたトッド会長は「我々は今夜、何らかの論争に巻き込まれるよりも、祝福すべきだと思う。何の意味もない。何になるというんだ」と答えた。

