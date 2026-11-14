SFライツ

壊れたリヤウイングで激走！？ 「暴れん坊」から「心配性」まで個性派揃い……でもみんな速かった｜トムスF3“ハングリー”外国人列伝（前編）

約40年にわたって全日本F3／スーパーフォーミュラ・ライツへの参戦を続けてきたトムスが、これまで国内外のトップカテゴリーに輩出した外国人ドライバーを振り返る。今回はその前編。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/14 3:01

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Adrian Sutil

写真：: Toyota

2026年をもって、スーパーフォーミュラ・ライツへの参戦を終了することになったトムス。全日本F3時代から続く約40年の歴史の中で彼らは、多くの有力な外国人ドライバーを起用し、国内外のトップカテゴリーへと羽ばたかせてきた。

現在チーム監督を務める山田淳氏は、イギリスのトムスGBでのグループC活動から帰国した1993年より全日本F3を担当しており、長らく外国人担当エンジニアとして多くのドライバーと成功を収めてきた。今回は山田監督に、“トムスF3卒業生”たちとの思い出を限られた時間の中で語ってもらった。

1990年代の全日本F3でトムスは、トムスGBで製作したオリジナルのシャシーで参戦し、確かな実績を残していた。033Fを投入した1993年は、トム・クリステンセンがチャンピオンを獲得。そのクリステンセンこそが、山田監督がF3で担当した最初のドライバーだった。

マカオGPにトムス033Fで挑んだクリステンセン

写真: Sutton Images

クリステンセンと言えば、ル・マン24時間レースを史上最多の9度制した“ル・マン・マイスター”であり、モータースポーツの歴史に名を残すドライバーのひとりだ。ただ山田監督は、そんな彼を「世話のかかったドライバーでしたね」と振り返る。

「トム・クリステンセンは世話のかかったドライバーでしたね。まあ細かいし、心配性だし……。当時はまだメンタルが弱かったので、すごく苦労した記憶が残っていますね。心配性だから、言い聞かせるのが大変だったんですよね」

山田淳監督は全日本F3時代から30年以上このカテゴリーに関わってきた

写真: Masahide Kamio

ちなみに山田監督は、F3以外でもクリステンセンとのレースで思い出深い1戦があると話す。F3で共に組む前年の1992年、MINEサーキットで行なわれた全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権（JSPC）のインターチャレンジカップ500kmでトムスは、クリステンセン、エディ・アーバイン、ジャック・ビルヌーブを起用。デンソーカラーのトヨタTS010を駆る3人はクラス2位に入っている。

当時トムスのF3ドライバーであったビルヌーブは、後にインディ500を制しF1ワールドチャンピオンにもなった。同じく日本を拠点にレースをしていたアーバインもF1へと辿り着き、1999年はタイトル争いを繰り広げた。今考えると非常に豪華なラインアップである。「成績はあまり残りませんでしたが、若手3人で新鮮だったのですごく印象に残っています」と山田監督は言う。

ペドロ・デ・ラ・ロサ

写真: Sutton Images

以降の担当ドライバーも、次々と成功を収める。1994年のミハエル・クルム、1995年のペドロ・デ・ラ・ロサ、1997年のトム・コロネル、1998年のピーター・ダンブレック、そして2000年のダレン・マニング……彼らはいずれも、トムスで全日本F3のチャンピオンに輝いた。その後デ・ラ・ロサとコロネルはフォーミュラ・ニッポン（現スーパーフォーミュラ）、クルムはGT500でチャンピオンとなり、デ・ラ・ロサはF1、マニングはインディカーへと羽ばたいた。

「マイケル（クルム）は予選の一発がすば抜けて速くて。こんなに一発が速いなんてすごいなと思った記憶があります。ペドロは割と満遍なく速いドライバーで、真面目。ピーターも似たようなタイプでしたね」

「コロネルはまあよく喋る（笑）。陽気なドライバーでした。マニングも本当に速かったですね」

コロネルは母国オランダでのマールボロ・マスターズで優勝

写真: Sutton Images

この時期のトムスは、F3の国際レースでも存在感を見せた。1997年には、オランダ人のコロネルと同国ザントフールトで開催されたF3国際レース『マールボロ・マスターズ』に参戦し優勝。日本チームとして初の優勝だったが、コロネルから「どうしてもトムスと戦いたい」というリクエストを受けての参戦だったという。

コロネルとトムスは同年、モナコで行なわれたF1モナコGPの前座F3レースにもエントリー。予選2番手からのスタートで優勝も狙えたが、スタート直後の1コーナーで追突されレースを終えた。

写真: Sutton Images

「モナコも勝てるはずだったんですけどね。2番グリッドからスタートして、1コーナーで後ろから突っ込まれてしまいました」

「当時はニック・ハイドフェルドと争っていたんですよ。ハイドフェルドはスタートが下手くそだったのですが、スタートで失敗したので（コロネルと違い）たまたま1コーナーのクラッシュに巻き込まれずに、優勝したんです（笑）」

マカオGPでは1998年にダンブレックが、1999年にマニングが優勝。ちなみにマニングは、マカオの翌週に韓国のチャンウォンで行なわれたコリア・スーパープリでもジェンソン・バトンを抑えて優勝しており、マカオ、韓国で連勝した唯一のドライバーでもある。

2000年代に入ってからも、ジェームス・コートニー、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラと、全日本F3チャンプを輩出したトムスは、2006年に再び未来のF1ドライバーと組み、タイトルを手にすることになる。それがエイドリアン・スーティルだ。

エイドリアン・スーティル

写真: Toyota

「エイドリアンは、気性が荒くて……。自分のミスで失敗したりすると、暴れて叫んで」と当時担当していた山田監督は苦笑いを浮かべたが、マシンをコントロールするセンスは本物だったという。

それを象徴するレースとして山田監督が挙げたのが、雨の中行なわれた富士スピードウェイでの第2戦だった。この時スーティルは上位争いをしていたが、1コーナーで他車から追突を受けてウイングを破損。それでも走り切り4位に入っている。

「追突されてリヤウイングのトップフラップがなくなっちゃったのですが、雨がひどくていつ赤旗になるか分からないから、『行けるところまで行って』と伝えたんです」

雨の中行なわれた第2戦

写真: Toyota

「コーナーは当然遅くなりますが、ストレートが伸びるのでなかなか抜かれなかったんですよ。当然ブレーキングではダウンフォースがかからないのですが、クラッチとシフトアップ・ダウンを上手に使っていました。あの状態で車両をあそこまでコントロールして走れるドライバーは、そういないなと」

1990年代〜2000年代のトムスには優秀な外国人ドライバーが多数集まり、その多くが圧倒的な成績でシリーズを制した。しかしそれはレーシングドライバーとしての能力が日本人と比べて頭抜けていたというよりも、キャリアの岐路に立たされた中でのハングリー精神の大きさがその要因だったのではないかと山田監督は振り返る。

「結果として、1年でチャンピオンを獲るドライバーが多かったですね。ただこれはダレンが言ったことだったと思いますが、『1年走ってみて、タイヤのことも最後までよく分からなかった』と。日本人ドライバーも速いし、サーキットもタイヤの使い方もヨーロッパとは違う。そんな中で、1年で全てを覚えるのは無理だって。今さらそれを言うかなって思いましたが（笑）」

写真: Masahide Kamio

「でも考えてみたら、みんなそうだったんじゃないかなと思うんです。日本では簡単に勝てるんじゃないかと思っていたけど、実際に走ってみるとそんなことはなかった……。その中でも彼らは、レースに対する気持ちが全然違っていました。これで食い繋げないとレース人生がこれで終わってしまう、という気持ちの人が多かったですね。モチベーションが日本人ドライバーとは全く違うというのが共通してありましたね」

「だから彼らが悩み始めると、とことん話をしていました。データを見ながら夜中までずっと話をしていました」

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